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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.01.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

ASELSAN ile Şişecam arasında iş birliği

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ASELSAN ile Şişecam arasında iş birliği

ASELSAN ile Şişecam Topluluğu arasında ortak projeler geliştirmek üzere iş birliği yapılacak.İki şirketin iş birliğiyle, ASELSAN'ın savunma sanayisine yönelik projelerinde kullanılacak standartlarda malzemelerin temininin yanı sıra ürün kompozisyonları ve optimizasyonu konularında yerli ve milli çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor.

Şişecam Topluluğu ile ASELSAN arasında ortak projeler geliştirmek üzere iş birliği protokolü imzalandı. ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin savunma sanayisine yönelik projelerinde kullanılacak standartlarda malzemelerin temininin yanı sıra ürün kompozisyonları ve optimizasyonu konularında çözümler geliştirmek üzere Şişecam Topluluğu ile iş birliği protokolüne imza atıldı.

ASELSAN'ın Macunköy tesislerindeki imza törenine, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş ile Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman ile Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Şener Oktik katıldı.

Protokol kapsamında Şişecam Topluluğu ve ASELSAN, faaliyet alanlarındaki köklü geçmişlerinden gelen imkan, yetenek ve deneyimlerini birleştirerek, yerli ve milli çözümler üretmek hedefiyle birlikte çalışacak.

En az iki yıl geçerli olacak iş birliği kapsamında, "ön çalışma" ve "prototiplerin üretilmesi" başlıkları altında iki fazda faaliyetlerde bulunulacak. Milli tank için periskop camları başta olmak üzere, ASELSAN'ın geliştireceği teçhizatlarda kullanılacak çeşitli cam ve cam seramik malzemelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu malzemelerin, kullanılacağı teçhizatın ihtiyacına göre termik şoka dayanıklı, mukavemeti yüksek ve konvansiyonel camlardan farklı optik performanslara sahip olması planlanıyor.

ASELSAN tarafından kullanılacak ürünlerin kompozisyonlarının Şişecam tarafından geliştirilmesi, bunların ham maddeden başlayarak tüm aşamalarda yerli ve milli olarak üretilmesi hedefleniyor.

"ŞİRKETLERLE İŞ BİRLİĞİNE ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"

Görgün, törende yaptığı konuşmada, önceliklerinin milli ve yerli çözümlerle savunma alanında ülke ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu bildirdi.
ASELSAN'da yürütülen 400'ün üzerinde proje bulunduğunu belirten Görgün, bunlardan bir kısmının kamuoyunda da bilinen büyük projeler, bir kısmının da güvenlik güçlerinin ihtiyacına binaen başlatılan özel projeler olduğunu ifade etti.

Görgün, yurt içinde geliştirilen veya geliştirilebilecek her yetenekten azami ölçüde yararlanmak istediklerini vurguladı.

Çok ciddi bir mühendislik kabiliyetine sahip olduklarına dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:
"Askeri sistemlerden sivil sistemlere çok geniş bir yelpazede ürünler ve sistemler üretiyoruz. Otoyollarda ücret toplama sistemlerinin neredeyse tamamı bizim. Enerji alanında yenilenebilir enerji sistemleri için güç sistemleri üretiyoruz. Şimdi sağlık sektöründe özellikle x-ray ve MR cihazlarının üretilmesi konusunda çalışmalarımız var. Bu sektörlerde bizimle çalışacak ve üretecek tüm şirketlerle iş birliğine özel önem veriyoruz."

"ASELSAN İLE İŞ BİRLİĞİNİ ÇOK ANLAMLI BULUYORUM"

Kırman da 1935'te kurulan Şişecam Topluluğunun aradan geçen sürede dünyada kendi alanında söz sahibi konuma geldiğini ve köklü geçmişinin her aşamasında ülke için değer yaratmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Şişecam'ın 3 kıtada, 13 ülkede, 43 tesisle üretim faaliyetlerini yürüttüğünü bildiren Kırman, dünyanın cam ev eşyasında en büyük 3'üncü, cam ambalajda ve düz camda ise en büyük 5'inci üreticisi konumunda bulunduklarını, dünyanın 10 büyük soda üreticisinden biri olmanın yanı sıra krom kimyasallarında dünya lideri olduklarını kaydetti.

Ahmet Kırman, ASELSAN ile yapılan iş birliğini çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Bu iki köklü kuruluşun, faaliyet alanlarında sahip oldukları bilgi birikimi ve deneyimleri sayesinde, birlikte önemli projelere imza atacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.

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