ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor
GeriEkonomi ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
29.09.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ASELSAN elektrikli otobüsle yollara çıkıyor

ASELSAN'ın geliştirdiği elektrikli çekiş sistemleri, otobüs üreticisi TEMSA'nın yurt içindeki bir müşterisi için üreteceği 2 araçta kullanılacak.

Elektrikli araçlar sağladıkları ekonomik ve konforlu ulaşım ile sıfır karbondioksit salımı dolayısıyla başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada merkezi ve yerel yönetimler tarafından çevreci politikalar çerçevesinde desteklenerek yaygınlaştırılıyor.

Bu gelişme dolayısıyla birçok otomobil ve ticari araç üreticisi elektrikli araç sistemlerine veya elektrikli araçlarda yer alan kritik teknolojilere yöneliyor.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ASELSAN da askeri alanda edinilen teknolojik birikimi kullanarak elektrikli araçlarda kritik teknoloji olarak nitelendirilen Araç Kontrol ve Yönetim Sistemi, Araç Çekiş Sistemi, Şarj Sistemi, Araç ve Şebeke Entegrasyonu, Batarya Yönetim Sistemi gibi teknolojileri geliştirdi.
Şirketin, otobüs üreticisi TEMSA ile kurduğu iş birliği sonunda da Türk otomotiv sanayisinin ilk yerli elektrikli otobüsü Avenue EV ortaya çıktı. Otobüs, 2016 yılında kamuoyuna tanıtıldı.

ASELSAN, geçen sürede söz konusu sistemlere ilişkin geliştirme, üretim ve test faaliyetleri sürdürürken, TEMSA da seri üretime hazır 9 metrelik MD9, 12 metrelik Avenue Electron ve Avenue EV olmak üzere 3 ayrı elektrikli modelle bu alandaki çözümlerini çeşitlendirdi.

Tüm bu çalışmalar sonunda, ASELSAN'ın elektrikli çekiş sistemleriyle donatılan yerli elektrikli otobüsler yollara çıkmaya hazırlanıyor.

ASELSAN ile TEMSA arasında, yurt içi bir müşterinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2 aracın elektrikli çekiş sistemlerinin temin edilmesine yönelik sözleşme imzalandı.

Araçların trafik tescillerinin 2020 yılı başında tamamlanması hedefleniyor.

Bu gelişme, karbon emisyonunun azaltılması ve Türkiye'nin enerji bağımlılığının düşürülmesi anlamında önem taşıyor.

Halen birçok otobüs üreticisi ile geliştirdiği sistemlerinin entegrasyonuna yönelik iş birlikleri sürdüren ASELSAN, gelecek dönemde elektrikli araç sektöründe güvenilir ve önemli bir paydaş olmayı hedefliyor.

ASELSAN ve TEMSA tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsü, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ndeki öğrencilerin kullanımı için geçen yıl üniversiteye bağışlanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Evlendikleri gün şoku yaşadılar! Mahkemeye verdiler ve...
Faizler düştü! Paraya ihtiyacı olanlar dikkat...
Bakanlığın kararı Resmi Gazete'de! Polis olmanın şartları değişiyor
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Lojmanlar satışa çıkıyor... İşte şartları