ASELSAN beyin göçünü tersine çeviriyor

ASELSAN, "Back to Turkey" projesiyle yurt dışına giden Türkiye'nin yetişmiş insan gücünü yeniden ülkeye ve şirkete kazandırıyor. Projeye büyük önem veren şirket, bu yıl yaklaşık 25 yetenekli kişinin ülkeye dönmesini sağlayıp bünyesine katmaya başladı.



Türkiye'ye dönen söz konusu kişilerin, ABD, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde yürüttükleri çalışmalar sayesinde kazanmış oldukları deneyim ve birikimle ASELSAN'a önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Detaylı olarak hayata geçirilen proje kapsamında, ülkeye dönen ve 2 yıl taahhüt veren çalışanların taşınma masrafları da karşılandı.

Bu arada, ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi başkanlığında organize edilen yurt dışı fuarlar kapsamında İngiltere, Almanya, Özbekistan ve Güney Afrika'da savunma sanayisinde kariyer yapmak ve kendini geliştirmek isteyen yeteneklerle buluştu.

Hollanda'da çalışmalarına devam eden eski çalışanları ile Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı öncülüğünde bir araya gelen ASELSAN, kurulan bağlarla yeteneklerin yeniden kazanılması konusunda yakın zamanda önemli sonuçlar almayı hedefliyor.



6 AY ÖNCE DÜĞMEYE BASILDI



ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl çalışanlardan eğitim ya da çalışma amacıyla yurt dışına gidişler olduğunu tespit ettiklerini gerek bunun nedenlerini belirlemek gerekse mevcut koşulları iyileştirmek adına hem ayrılanlarla hem de mevcut çalışanlarla bir araya gelip görüş ve önerilerini aldıklarını söyledi.



Özellikle genç mühendislerin yurt dışını denemek, görmek istemesi; bunun yanında kariyer belirsizliği ve yurt dışındaki kariyer olanaklarını değerlendirme düşüncesinin Türkiye'den çıkışta öne çıkan nedenleri oluşturduğunu belirten Karataş, yürüttükleri çalışmalar sonunda 6 ay önce "Back to Turkey" projesini hayata geçirdiklerini ifade etti.



Karataş, "Bu yıl için 22 isme ulaştık, 3 kişi daha gelecek gibi. Biz ilgilendiğimizde biraz da proaktif olduğumuzda sonuç alıyoruz. ASELSAN hep beklemiş en iyiler bize geliyor diye, hayır artık bizim derdimiz en iyileri bulmak. Yakında tüm dünyaya açılan web sayfamız da olacak." dedi.



"ASELSAN'IN KAPILARI SİZE HER ZAMAN AÇIK"



Son dönemde Türk mühendislerin yoğun olarak gittiği Hollanda'da 4 gün boyunca 30'a yakın eski ASELSAN çalışanı ile görüştüklerini anlatan Karataş, ne zaman dönmek isterlerse şirketin kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu ifade ettiklerini söyledi.

Yaptıkları görüşmelerden elde ettikleri sonuçlara göre, yurt dışında daha düzenli ve daha net hedeflerin olduğu bir hayat ve çalışma ortamı bulunduğuna işaret eden Karataş, buna karşın derin bir mühendislik çalışması yapılmadığını, sosyal ve ekonomik koşulların da sanıldığı kadar cazip olmadığını dile getirdi.

Karataş, şöyle konuştu:



"Tüm bu koşulları bir arada değerlendirdiğimizde yaklaşık 3 yıllık bir sürede pek çoğunun Türkiye'ye döneceğini düşünüyoruz. ASELSAN ya da başka bir Türk şirketi Eindhoven'da, Nürnberg'de, Köln'de yer açsa otomatikman gelir. Görmüşler, denemişler ve çoğu memnun değil artık. Gelen talep üzerine ikinci bir Hollanda seferi yapacağız. Bu çalışmayı duyup farklı ülkelerden bize ulaşanlar oluyor. İnternet sayfamız hayata geçtiğinde daha proaktif olacağız. Bir Hollanda, Almanya daha yapacağız ve çok arkadaşımızı kazanacağız."



"GİDİŞLERİ KAYIP OLARAK GÖRMÜYORUZ"



Karataş, yurt dışına gidişleri kayıp olarak görmediklerini, 2-3 yıl yurt dışında kalanların geri döndüklerinde iyi uygulamaları Türkiye'ye kazandırmalarının ülkeye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.



Tüm bu süreçte elde ettikleri sonuçlardan yola çıkarak ASELSAN bünyesinde bir dizi yeniliğe gittiklerini anlatan Karataş, organizasyon, katılım, sosyal etkinlik, kişisel gelişim konularında çeşitli adımlar attıklarını bildirdi.



Karataş, "Çalışanlarımızın hepsi değerli. Sadece teknik olarak beklentilerini karşılamak dışında yaşamı kalitelerini artırmamız lazım. ASELSAN gibi kurumlar çalışanın her ihtiyacını karşılayabilmeli. Buna çalışıyoruz." diye konuştu.



"GERİ DÖNÜŞTE LOKOMOTİF OLMAK İSTİYORUZ"



"Back to Turkey" platformuyla tüm dünyadan doğrudan ASELSAN'a ulaşılabileceğini ve başvuru yapanlarla yakından ilgilenileceğini belirten Karataş, "Alabildiğimizi alacağız, alamadıklarımız için kardeş şirketlerimiz, stratejik ortaklarımız, tedarikçilerimiz var, onlarla buluşturacağız. Geri dönüşte lokomotif olmak istiyoruz. Geçen yıl 3'tü, bu yıl 25 gibi olacak, gelecek yıl 75 kişinin geri dönüşünü sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin ASELSAN'dan yurt dışına gidenlerin geri dönmesiyle de sınırlı olmadığını vurgulayan Hakan Karataş, "Yurt dışında çalışıp ASELSAN ya da Türk ekonomisine katkı sağlayacak her arkadaş hedefimizde." dedi.



GERİ DÖNÜŞ HİKAYELERİ



ASELSAN'da 2009'da çalışmaya başlayan ve 9 yıl şirkette görev yapan Kıdemli Uzman Mühendis Ulaş Arslan, Atak helikopteri projesinde ve elektrooptik alanında çalışmalar yürüttü.



Geçen yılın temmuz ayında ABD'de yüksek lisans yapmak için şirketten istifa eden Arslan, yaklaşık 1 yıllık eğitim ve sonrasında iş tecrübesinin ardından çeşitli teklifler arasından tekrar ASELSAN'a dönmeyi seçti.



Türkiye'nin öncelikli projelerinde çalıştığını ve bu hazzı başka yerlerde yakalamanın çok da mümkün olmadığını söyleyen Arslan, "ASELSAN'a dönmemdeki temel neden milli projelerde çalışmanın bana verdiği hazdan kaynaklanıyor. Çünkü bunun katkısı çok ayrı. Buradaki ortam, yöneticilerin tutumu dönüşüm için pozitif etki yarattı. Çok ciddi maddi getirileri olan işler fırsat olarak da geldi ancak bazı şeyler parayla ölçülmüyor. ASELSAN'ın sunduğu imkanlar da çok farklı." diye konuştu.



Arslan, ASELSAN ve savunma sanayisinde, çalışana değer veren ve bu farkındalığın ciddi şekilde yaratıldığı bir ortam olduğuna işaret ederek, bunun bir süre sonra beyin göçünü ortadan kaldıracağına inandığını kaydetti.



Kıdemli Lider Mühendis Adnan Gündel de 5 yıl ASELSAN'da çalıştıktan sonra 1990 yılında ABD'ye gittiğini söyledi.



Burada RF mikro elektroniği konusunda önde gelen firmalarda çalışmalar yapıp eğitimini sürdürdüğünü anlatan Gündel, ailevi nedenler ve çalışma alanlarında ASELSAN'ın teknik imkanlarının yeterli olduğu inancıyla geri dönüş kararı verdiğini ifade etti.



ASELSAN'dan ayrılmasından sonra geçen sürede şirketin çok büyük bir gelişim gösterdiğine değinen Gündel, "Çalışma alanım temel malzeme alanı. ASELSAN'ın böyle alanlara yatırım yapması çok önemli. Bunlarda Türkiye kısıtlarla karşı karşıya kalıyor, alamıyor ya da aynı kapasitede yapamıyoruz. Ürettiğimiz telsiz ailelerinin 5 yıl sonraki rekabetçi gücü için bu malzemeleri yapmamız lazım. Bunu görmüş olmaları ve buna yatırım yapmaları değerli. Bu yaklaşım ASELSAN tercihimde etkili oldu." değerlendirmesinde bulundu.