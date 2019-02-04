Aselsan 110 milyon liralık sözleşme imzaladı
Aselsan, Metro İstanbul'la Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metrosu Araçüstü Sinyalizasyon Sistemi Temin ve İşletmeye Alma İşi kapsamında 110 milyon liralık iş aldı.
Aselsan yeni sözleşme yaptı. Savunma sanayi dışında olan bu sözleşmesi kapsamında şirket, Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metrosu Araçüstü Sinyalizasyon Sistemi Temini işini yapacak. Şirket sözleşme kapsamındaki işleri 2023 yılına kadar gerçekleştirecek ve 110 milyon lira alacak.
Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:
ASELSAN ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyacı kapsamında, Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metrosu Araçüstü Sinyalizasyon Sistemi Temin ve İşletmeye Alma İşi kapsamında 04.02.2019 tarihinde, toplam bedeli 109.999.996,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2023 yılında tamamlanacaktır.
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