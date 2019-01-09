ASD Ambalaj Akademisi'nden sektöre ambalaj teknolojisi eğitimi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriASD Ambalaj Akademisi'nden sektöre ambalaj teknolojisi eğitimi
GeriEkonomi ASD Ambalaj Akademisi'nden sektöre ambalaj teknolojisi eğitimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
09.01.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

ASD Ambalaj Akademisi'nden sektöre ambalaj teknolojisi eğitimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ASD Ambalaj Akademisi'nden sektöre ambalaj teknolojisi eğitimi

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin (ASD) ASD Ambalaj Akademisi markasıyla düzenlediği 2018 yılı eğitim programı, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından desteklenen "ASD Packaging Technology Training" başlıklı İngilizce eğitim ile sona erdi.

DERNEKTEN yapılan açıklamaya göre, ASD Ambalaj binasında 18-21 Aralık'ta gerçekleştirilen eğitim, yurt dışından davet edilen sertifikalı ambalaj profesyoneli Kishan Singh (CPP & World Packaging Organisation Ambassador) tarafından verildi.     

Eğitime ambalaj üreticileri, gıda firmaları ve ambalaj sertifikasyon şirketlerinin yöneticileri ve teknik uzmanlarının da aralarında bulunduğu 30 kişi katıldı.     

Eğitim programı, Dünya Ambalaj Örgütü tarafından desteklenen "ASD Packaging Technology Training" başlıklı İngilizce eğitim ile tamamlandı.       

4 gün süren eğitimde ambalaj teknolojisinin tüm başlıkları ele alındı. Ambalaj malzemeleri, ambalaj dolum sistemleri, grafik & tasarım ve baskı teknikleri, ambalaj yardımcı malzemeleri gibi teknik konulara değinilen eğitimde, ambalaj ve çevre, döngüsel ekonomi, kalite kontrol ve gelecekte ambalaj sektörünü nelerin beklediği gibi güncel içerikler de ele alındı.       

Eğitimin ardından yapılan yazılı sınavı geçen katılımcılar, WPO onaylı sertifika almaya hak kazandı.       

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ASD Ambalaj Akademisi'nde ambalaj sektöründe faaliyet gösteren birçok şirketin ihtiyacını karşılayacak teknik eğitimler verildiğini belirterek, şunları kaydetti:     

"Derneğimizin organize ettiği ve WPO'nun desteklediği eğitimimiz yoğun ilgi gördü. Sektörümüzün sürdürülebilirliği, teknoloji, kalite ve ürün çeşitliliği olarak gelişmiş ülkelerle rekabeti için güncel eğitimlerin önemini biliyoruz. Türkiye ambalaj sektörünün küresel piyasalardaki rekabet gücünü arttırmak gayretiyle dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. ASD Ambalaj Akademisi, sektörel eğitim ihtiyaçlarını tek çatı altında topluyor. Derneğimiz, kuruluş amacına uygun eğitimlerine devam edecektir."       

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İGA'nın ortağı Kolin hissesini devretti

Bakan açıkladı: Dev projede Pinna Nobilisler taşındı

Otomobil dolandırıcılarına 531 bin lira para cezası

Çok önemli tahmin: Rekor yılı olacak!