Aşçılara ABD ve Avustralya'da 3 bin dolar maaşla iş imkanı

Yurt dışı danışmanlık firması Oxford House Genel Müdürü Deniz Akar, Amerika ve Avustralya'nın açtığı programlarla, turizm/gastronomi alanından mezun olanlara ve bu alanda çalışanlara aylık 3 bin dolar maaşla çalışma imkanı sunduğunu söyledi.



Akar, AA muhabirine, turizm ve gastronomi alanlarından mezunlar için yurt dışındaki iş imkanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Küreselleşen dünyada farklı ülkelerde deneyim kazanmanın ve farklı iş yapma biçimlerini öğrenmenin gittikçe önem kazandığını dile getiren Akar, sadece

kendi ülkesinin sınırları içinde değil farklı kültürlerde de çalışma fırsatı yakalamış kişilerin işverenlerin tercih ettiği isimler olduğunu dile getirdi.



Durum böyle olunca mesleğe yeni atılmış pek çok gencin yurt dışında çalışma fırsatlarını deneyimleyerek kendilerine yeni kapılar açmak istediğini ifade eden Akar, bu noktada özellikle Amerika ve Avustralya'nın açtığı programların gençlere büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.



"YIL BOYU PROGRAMA KATILMA İMKANI VAR"



Söz konusu başvuruların kendileri aracılığıyla yapılabildiğini aktaran Akar, "Başvurular tarafımıza yapılıyor ve yıl boyu devam ediyor. İş sirkülasyonu çok fazla, sürekli yeni pozisyonlar ekleniyor. Bu nedenle adaylar yıl boyu başvurabiliyorlar." dedi.



Akar, son bir ayda söz konusu programlara ilişkin bine yakın başvuru aldıklarını ifade ederek, "Kontenjanlarımız açık, başvuru limiti kesinlikle yok. Sürekli yeni pozisyonlar açıldığı için yeni adaylar da yıl boyu programa katılma şansına sahip." diye konuştu.



Turizm ve gastronomi mezunlarının veya sektörde 5 yıllık deneyimi olanların Amerika ve Avustralya’nın açtığı çalışma programlarına katılarak dünyanın en iyi otel ve restoranlarında dolgun maaşlarla çalışma imkanı bulduğunu belirten Akar, şunları söyledi:



"20-35 yaş arasındaki gastronomi çalışanları Amerika ve Avustralya’nın açtığı program kapsamında 12 ile 18 ay boyunca bu ülkede çalışabiliyor. Üst düzey restoran ve otellerde çalışan kişiler farklı kültürlerle iç içe yaşama, farklı iş yapma biçimlerini öğrenme, vizyonlarını geliştirme ve bunun yanı sıra bolca İngilizce pratik yapma olanağı buluyor. Programlar kapsamında aşçılar, ön büro çalışanları, yiyecek/içecek alanında çalışanlar iş bulabiliyor."



"YENİ MEZUNLAR DA 5 YILLIK İŞ DENEYİMİ OLANLAR DA GİDEBİLİYOR"



Deniz Akar, bu programa katılmak için çeşitli şartların yerine getirilmesi gerektiğini aktardı.



Öncelikli olarak turizm ve gastronomi mezunlarının bu programa katılma şansı yakaladığını aktaran Akar, "En önemli şart katılımcıların en azından orta seviyede İngilizce konuşabilmesi. Orta seviyede İngilizce bilerek Amerika’da çalışmaya giden bir kişi 12 ayın sonunda Türkiye’ye akıcı bir İngilizce'yle dönerek öz geçmişlerine çok önemli bir done daha ekleyebilecektir." dedi.



Amerika'daki çalışma programına katılan kişilerin dünya çapında saygı gören oteller ve restoranlarda çalışarak etkili bir deneyim elde ettiğini dile getiren Akar, üst segmentteki otellerde çalışma fırsatı bulanların öz geçmişlerine bu deneyimleri ekleyerek dünyanın her yerinde saygı gören çalışanlar olabildiğini vurguladı.



AYLIK 3 BİN DOLAR KAZANMAK MÜMKÜN



Gastronomi alanında çalışan kişilerin programa ciddi bir ilgi gösterdiğini belirten Deniz Akar, bu ülkedeki kazançlara ilişkin bilgi de verdi.



Akar, Amerika’da maaşların saatlik çalışma ücreti üzerinden belirlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gastronomi alanında çalışacak olan kişiler Amerika’da saatlik 9-20 dolar arasında değişen meblağlar alır. Çalışılan yere göre bu ücret artabilmektedir. Ayrıca haftalık verilen çalışma saatinden daha fazla çalışan kişiler normal saatlik ücretinin 1,5 katını alırlar. Örneğin saatlik ücreti 16 dolar olan bir kişi, haftada 42 saat çalışarak ayda 3 bin dolardan fazla kazanabilmektedir.”



ABD'de maaşların 2 haftada bir ödendiği bilgisini de paylaşan Akar, "Bu yüzden para yetiştirme konusunda sıkıntı yaşanmaz. Çalışanların maaşları düzenli ödenir. Turizm alanında çalışanlar için ek gelir elde etmek daha kolaydır. Örneğin bellboy, garson, house-keeping gibi alanlarda çalışan adaylar sıkça bahşiş alabilmektedir. Kimi zaman bahşişler aylık kazanç kadar ek gelir sağlayabilmektedir." diye konuştu.



"12 AYLIK PROGRAMIN MALİYETİ 3 BİN 800 DOLAR"



Deniz Akar, Amerika ve Avustralya’da açılan bu programlara katılmanın maliyetlerine de değinerek, "12 aylık programın maliyeti 3 bin 800 dolardır. Bu ücretin 2 bin 250 dolarlık kısmını Amerika’da çalışırken 10 ayda ödüyorlar. Kalan kısmını Türkiye’de ödüyorlar." şeklinde sözlerini tamamladı.