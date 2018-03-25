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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
25.03.2018 - 21:34, Son Güncelleme:

Asansörde zorunlu dönem

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Asansörde zorunlu dönem

Asansörlerin yüzde 30’unun uygunluk belgesi alamaması ve artan kazalar nedeniyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, asansörler için zorunlu sigorta uygulaması başlatacak. Sigortayı, bina sahipleri ya da apartman yöneticileri yaptıracak.

BİNALARDAKİ asansörler, zorunlu sigorta kapsamına alınacak. Sadece bina sahipleri değil, asansörlerin bakım, onarım ve montajını yapan kurum ve kuruluşlar da zorunlu sigorta yaptıracak. Bugün için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’deki toplam asansör sayısı 477 binin üzerinde. Bunların 90 bine yakını yapılan denetimlerde tehlikeli olarak bulundu. Asansörlerde uygunsuzluk oranı ise yüzde 30’un üzerinde. Bu tablo, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık şimdilerde, asansör kazaları nedeniyle meydana gelecek bedeni zararlara karşı zorunlu sigorta hazırlığında.

YÖNETİCİ YAPTIRACAK

Buna göre, bina sahipleri ya da apartman yöneticileri, asansör kazalarına karşı zorunlu sigorta yaptıracak. Yaptırılacak sorumluluk sigortası, asansör kazası sonucu vefat ya da sakatlık halinde devreye girecek ve ölenlerin yakınlarına vefat tazminatı, sakat kalanlara da sakatlık tazminatı sigortadan ödenecek. Ayrıca kaza nedeniyle oluşacak sağlık giderleri de sigorta teminatı içinde olacak. Bakanlığın asansör kazalarına karşı önlem olarak hazırladığı çalışma, sadece bina sahiplerine ya da apartman yöneticilerine yönelik değil; asansörlerin periyodik bakımını, montajını ve tamirini yapan kurumlar da ayrıca sorumluluk sigortası yaptıracak. Sigortacılar, asansörlerin bakım ve montaj işini yapan şirketlere yönelik sigortanın sektörün görüşüne açıldığını, ancak kazalara karşı yaptırılacak olan sorumluluk sigortasının henüz taslak aşamasında olduğunu söyledi.

İKİ AYRI SİGORTA OLACAK

Asansör kazalarına karşı sorumluluk sigortası, halen sigorta şirketleri tarafından uygulanıyor ancak zorunlu değil. Sigorta, konut ya işyerlerindeki periyodik bakımı yapılan, markalı asansörlerde meydana gelebilecek bir kaza sonucu zarar gören üçüncü kişilerin maddi ve bedeni zararlarını karşılıyor. Ayrıca istenirse, işverenin çalıştırdığı personele karşı sorumluluğu da sigortanın içine dahil ediliyor. Sigorta ile ölüm, sakatlık, yaralanma teminatları veriliyor; kaza nedeniyle üçüncü kişilerin mallarından meydana gelecek zararlar da karşılanıyor. Ayrıca sigorta şirketleri, tazminat taleplerinin dışında meydana gelen kaza sonrası açılacak davalar karşısında mahkeme masraflarını ve avukatlık ücretlerini de ödüyor. Son verilere göre de 2017’de sigorta şirketleri 5 bin 670 asansörü sorumluluk sigortası kapsamında sigortaladı; karşılığında da 407 milyon TL’ye yakın prim topladı. İsteğe bağlı sigortayı ise daha çok alışveriş merkezleri ile işyerleri yaptırdı. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise, bir yönetmelikle, asansör kazalarına karşı sorumluluk sigortasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Uzmanlar, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine göre, asansörlerde periyodik kontrol ve muayene yapan yetkili kurumların mesleki sorumluluk sigortasını yaptırması gerektiğine, hatta sigortası olmayan kuruluşların yetkisinin belediyeler tarafından durdurulacağının yönetmelikte yer aldığına dikkat çekerek, ancak çoğu kurumun sigorta yaptırmadığını söylüyor.

ASANSÖR SİGORTASI NASIL UYGULANACAK?

- Asansör kazası sonucu zarar görenlerin maddi ve bedeni zararları sigortadan karşılanacak.

- Kaza nedeniyle ölenlerin yakınlarına vefat tazminatı ödenecek.

- Sakat kalanlara sakatlık tazminatı ödenecek.

- Kaza nedeniyle oluşacak sağlık giderleri sigortadan karşılanacak.

- Kaza nedeniyle üçüncü kişilerin mallarından meydana gelecek maddi zararlar da sigorta kapsamına girecek.

- Tazminat taleplerinin dışında asansör kazası nedeniyle açılacak davalar karşısında mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri sigortadan karşılanacak.

- Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene yapan yetkili kurumlar ayrıca sigorta yaptıracak.

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