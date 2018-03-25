Asansörde zorunlu dönem

BİNALARDAKİ asansörler, zorunlu sigorta kapsamına alınacak. Sadece bina sahipleri değil, asansörlerin bakım, onarım ve montajını yapan kurum ve kuruluşlar da zorunlu sigorta yaptıracak. Bugün için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’deki toplam asansör sayısı 477 binin üzerinde. Bunların 90 bine yakını yapılan denetimlerde tehlikeli olarak bulundu. Asansörlerde uygunsuzluk oranı ise yüzde 30’un üzerinde. Bu tablo, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık şimdilerde, asansör kazaları nedeniyle meydana gelecek bedeni zararlara karşı zorunlu sigorta hazırlığında.

YÖNETİCİ YAPTIRACAK

Buna göre, bina sahipleri ya da apartman yöneticileri, asansör kazalarına karşı zorunlu sigorta yaptıracak. Yaptırılacak sorumluluk sigortası, asansör kazası sonucu vefat ya da sakatlık halinde devreye girecek ve ölenlerin yakınlarına vefat tazminatı, sakat kalanlara da sakatlık tazminatı sigortadan ödenecek. Ayrıca kaza nedeniyle oluşacak sağlık giderleri de sigorta teminatı içinde olacak. Bakanlığın asansör kazalarına karşı önlem olarak hazırladığı çalışma, sadece bina sahiplerine ya da apartman yöneticilerine yönelik değil; asansörlerin periyodik bakımını, montajını ve tamirini yapan kurumlar da ayrıca sorumluluk sigortası yaptıracak. Sigortacılar, asansörlerin bakım ve montaj işini yapan şirketlere yönelik sigortanın sektörün görüşüne açıldığını, ancak kazalara karşı yaptırılacak olan sorumluluk sigortasının henüz taslak aşamasında olduğunu söyledi.

İKİ AYRI SİGORTA OLACAK

Asansör kazalarına karşı sorumluluk sigortası, halen sigorta şirketleri tarafından uygulanıyor ancak zorunlu değil. Sigorta, konut ya işyerlerindeki periyodik bakımı yapılan, markalı asansörlerde meydana gelebilecek bir kaza sonucu zarar gören üçüncü kişilerin maddi ve bedeni zararlarını karşılıyor. Ayrıca istenirse, işverenin çalıştırdığı personele karşı sorumluluğu da sigortanın içine dahil ediliyor. Sigorta ile ölüm, sakatlık, yaralanma teminatları veriliyor; kaza nedeniyle üçüncü kişilerin mallarından meydana gelecek zararlar da karşılanıyor. Ayrıca sigorta şirketleri, tazminat taleplerinin dışında meydana gelen kaza sonrası açılacak davalar karşısında mahkeme masraflarını ve avukatlık ücretlerini de ödüyor. Son verilere göre de 2017’de sigorta şirketleri 5 bin 670 asansörü sorumluluk sigortası kapsamında sigortaladı; karşılığında da 407 milyon TL’ye yakın prim topladı. İsteğe bağlı sigortayı ise daha çok alışveriş merkezleri ile işyerleri yaptırdı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise, bir yönetmelikle, asansör kazalarına karşı sorumluluk sigortasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Uzmanlar, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine göre, asansörlerde periyodik kontrol ve muayene yapan yetkili kurumların mesleki sorumluluk sigortasını yaptırması gerektiğine, hatta sigortası olmayan kuruluşların yetkisinin belediyeler tarafından durdurulacağının yönetmelikte yer aldığına dikkat çekerek, ancak çoğu kurumun sigorta yaptırmadığını söylüyor.

ASANSÖR SİGORTASI NASIL UYGULANACAK?

- Asansör kazası sonucu zarar görenlerin maddi ve bedeni zararları sigortadan karşılanacak.

- Kaza nedeniyle ölenlerin yakınlarına vefat tazminatı ödenecek.

- Sakat kalanlara sakatlık tazminatı ödenecek.

- Kaza nedeniyle oluşacak sağlık giderleri sigortadan karşılanacak.

- Kaza nedeniyle üçüncü kişilerin mallarından meydana gelecek maddi zararlar da sigorta kapsamına girecek.

- Tazminat taleplerinin dışında asansör kazası nedeniyle açılacak davalar karşısında mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri sigortadan karşılanacak.

- Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene yapan yetkili kurumlar ayrıca sigorta yaptıracak.