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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ahmet Can
19.10.2018 - 21:39, Son Güncelleme:

Artısıyla eksisiyle yeni Apple Watch

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Artısıyla eksisiyle yeni Apple Watch

Teknoloji devi Apple, geçen eylül ayında merkezinde düzenlediği etkinlikte hem yeni iPhone modellerini hem de yeni akıllı saat modeli Apple Series 4’ü tanıttı.

Teknoloji meraklıları yeni iPhone modelleri kadar yeni özelliklerle donatılan Apple Watch Series 4’ü de konuştu. Series 4’te sağlık ve işlevsellik açısından pek çok yenilik var. Ancak eksileri de yok değil. Apple Watch’ların en yeni üyesi Series 4’ü artısıyla eksisiyle inceledik.

ARTILARI

Daha büyük kadran: Önceki modeller 38 mm ve 42 mm tasarlanmıştı. Yeni modelin kadranı 40 mm ve 42 mm. Bu da saat ekranındaki içeriklerin sayısının artmasını, boyutların büyümesini sağlıyor.

EKG çekiyor: Digital Crown’unda elektrotlar ve yeni elektriksel kalp sensörü var. İlgili uygulama açılınca Digital Crown’a 30 saniye dokunuluyor ve EKG çekiliyor. EKG’ler doktora PDF formatında gönderilebiliyor. Özellikle kalbinde rahatsızlık bulunan kullanıcıların EKG çektirmek için hastaneye gitmesine gerek kalmıyor.

Digital Crown daha hisli: Apple Watch kadranının hemen yanında yer alan kontrol mekanizması Digital Crown’un içine titreşim mekanizması yerleştirildi. Digital Crown çevrildiğinde titreşim hissi veriyor.

Yeni kayış satın almaya gerek yok: Daha önceki Watch modellerine sahip olan kullanıcılar, aynı kayışları Series 4’te de kullanmaya devam edebilecek. 38 mm’lik kayışlar 40 mm’lik kadranla, 42 mm’lik kayışlar ise 44 mm’lik kadranla kullanılabilecek.

Düşüp bayılanları tespit ediyor: Sert düşüşleri belirleyebilen model, özel algoritmalı yeni nesil bir ivmeölçere ve jiroskop’a sahip. Bileğin hareketini ve darbe hızlanmasını analiz eden Series 4, düşüşten sonra kullanıcıya uyarı gönderiyor. Uyarıdan sonra 60 saniye içinde hareket algılamazsa otomatik olarak acil servis aranıyor.

Hoparlör daha iyi: Telefon görüşmeleri, Siri ve Walkie-Talkie için hoparlör yeniden tasarlandı. Optimize edilmiş hoparlör yüzde 50 daha yüksek ses verebiliyor.

İnfografik saat yüzü: Yeni arayüzler (Watch Face) sunulmaya başlandı. Bunlardan biri infografik saat yüzü. Takvim, hava durumu, dünya saati ve aktivite gibi 10’dan fazla veri tek ekran üzerinden görülüyor.

EKSİLERİ

Şarj ömrü bir tık iyi, ama yetmez: Yaptığımız testlerde, Series 4’ün şarj ömrünün Series 3’e göre daha iyi olduğunu gördük. Ancak hâlâ kullanıcıların beklediği boyutta değil. Modelin şarjı yaklaşık 2 gün dayanıyor. Yani haftasonu tatili için şarjınızı yanınıza alıyorsunuz.

Tasarımda farklılık yok: Yeni modelin her ne kadar ekranı büyük olsa da genel olarak tasarımı önceki modellerle aynı. Yani Apple Watch modelleri kare tasarıma devam ediyor.

LTE modeli Türkiye’ye yine gelmedi: Türkiye’de merakla beklenen özelliklerin başında eSIM ile kullanılan LTE seçeneği vardı. Sahip olunan SIM karttaki numarayla eşleştirilen bu modeller, iPhone’dan uzakta kullanım sunuyordu. Bu özellik, Series 3’te Türkiye’de yoktu, şimdi de yok.

EKG özelliği Türkiye’ye sonra gelecek: Apple’ın bu özellik için ülkelerin ilgili kurumlarından gerekli izinleri alması gerekiyor. Bu izin Türkiye’de henüz alınmadı. Yani ABD dışındaki diğer birçok ülke gibi bu özellik Türkiye’de de yok.

Satış fiyatı cep yakıyor: Apple’ın web sitesindeki rakamlara göre 38 mm’lik modelin satış fiyatı 3 bin 499 TL, 44 mm’lik modelin satış fiyatı 3 bin 749 TL belirlendi.

Sadece alüminyum kasa seçeneği var: Apple Watch’un daha önceki modellerinde paslanmaz çelik ve alüminyum kasa seçenekleri vardı. Hatta ilk modelde 18 ayar altın seçeneği de sunulmuştu. Apple, Series 4 ile sadece alüminyum kasa seçeceğini sundu. Diğer kasa malzeme seçenekleri daha sonra çıkar mı bilmiyoruz.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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