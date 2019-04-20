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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Artısıyla eksisiyle Galaxy Fold

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Artısıyla eksisiyle Galaxy Fold

Katlanan akıllı telefon modelleri, tüketicilerle buluşmak için gün sayıyor. Satışa çıkacak ilk modeller arasında Samsung Galaxy Fold var. Şubatta ABD’de tanıtılan modeli, biz de kısa süreliğine de olsa test ettik. Öncelikle Galaxy Fold’un yepyeni bir akıllı telefon deneyimi sunacağını belirtelim. Söz konusu yeni bir deneyim ve teknoloji olunca artı ve eksilerden söz edebiliriz. Biz de Galaxy Fold’un 7 eksisini ve 7 artısını bir araya getirdik. İşte Samsung’un katlanan modelinin bizde bıraktığı ilk izlenimler...

Artısıyla eksisiyle Galaxy Fold

ARTILARI

Tablet elimizin altında: Katlanan modellerin en büyük artısı, büyük ekranların artık her zaman elimizin altında olması. Galaxy Fold’un açıldığında 7.3 inçlik bir ekranı bunun en iyi kanıtı. İş veya video gibi eğlence amaçlı kullanımlarda büyük ekran kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor.

Ergonomik tasarım: En çok beğendiğimiz özelliklerin başında katlandığında modelin şu anda kullandığımız akıllı telefonlardan daha dar olması geliyor. 62.9 mm’lik bir genişliğe sahip olan Fold’u elde tutabilmek çok daha kolay.

Geleceğin teknolojisi: Katlanan modeller hiç şüphesiz geleceğin modelleri olacak. Özellikle yeni nesil teknolojilere erken ayak uydurmak isteyenler Galaxy Fold’u tercih edebilir.

Uygulama sürekliliği: Galaxy Fold’un ön ekranında başladığınız bir işleme, açıp büyük ekran üzerinden devam edebiliyorsunuz. Tam tersini de yapabilmeniz mümkün. Örneğin; bir e-postanızı küçük ekrandan okumaya başladığınızda, bu e-postayı telefonu açıp, büyük ekran üzerinden okumaya devam edebiliyorsunuz.

Kablosuz kulaklıkla geliyor: Samsung’un yeni nesil Galaxy Buds kulaklıklar Galaxy Fold’un kutusundan çıkıyor. Ses konusunda kendini kanıtlayan markalardan biri olan AKG tarafından geliştirilen bu kulaklıkları ayrı satın almaya kalktığınızda 899 TL vermeniz gerektiğini de belirtelim.

VIP destek hizmeti: Galaxy Fold ile birlikte Samsung Türkiye, VIP destek vermeye başlıyor. Kullanıcıların ulaşabileceği 7/24 destek hattının yanı sıra katlanan telefonda yaşanabilecek sorunlar için 3 saat içinde çözebilecek özel bir ekip destek sağlayacak.

Diğer cihazları şarj edebiliyor: Galaxy S10 serisiyle eklenen tersine kablosuz şarj özelliği Fold’ta yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, kablosuz özelliğe sahip olan diğer telefonları şarj edebilecek. Ayrıca kablosuz kulaklık ve akıllı saat modelleri de şarj edilebiliyor.

Artısıyla eksisiyle Galaxy Fold

EKSİLERİ

Ekranda yaşanan sorunlar: Test etmek üzere yurtdışındaki basına verilmesinin ardından bu sorun gündeme geldi. Ekran üzerinde ince bir film tabakası var. Bu film, ekranı korumak için değil, polimer ekran teknolojisinin bir parçası. Modelin kutusunun üzerinde ‘çıkarmayın’ uyarısı olsa da bazı kullanıcılar bu film tabakasını çıkardı ve ekran bozuldu. Bu da katlanan ekranlarda yaşanabilecek sorunların göstergesi.

Ekranda katlanma izi olması: Bizi hayal kırıklığına uğratan eksilerden biri. Ekranı açtığınızda tam katlanma yerindeki iz dikkat çekiyor. Elinizi bu izde gezdirdiğinizde yüksekliği hissedebiliyorsunuz.

Katlandığında kalın: Model açık olduğunda bir akıllı telefon kalınlığında. Paylaşılan bilgilere göre kalınlık 6.9 mm. Katladığında ise bu rakam 15.5 mm çıkıyor. Yani iki telefonu üst üste koymuş gibi.

Videoların ekrana oturmaması: Açıldığında geniş ekran kare formunu alıyor. Bu yüzdende YouTube veya Netflix gibi video içeriklerin geniş formatı desteklenmiyor. Ekranın üst ve alt kısmında boş siyah alanlar oluşuyor. Geniş ekran formatındaki videolar ekrana tam oturmuyor.

Katlandığında kalan boşluk: Katlanan modelin en çok üzerinde durulan parçası menteşesi. Ancak Galaxy Fold’un menteşesi henüz beklenen başarıda değil. Model kapandıktan sonra katlanma yerinde biraz boşluk kalıyor. Fold’un tam kapanmadığını söyleyebiliriz.

Küçük ekran kullanışsızlığı: Ön taraftaki ekranın boyutu 4.6 inç. Bu ekranın beklentileri ne kadar karşılayabileceği ise tartışma konusu. Yaptığımız testlerde ön taraftaki ekranın darlığından dolayı klavyede yazmada güçlü çektik.

Türkiye’deki satış fiyatı: Galaxy Fold’un Türkiye’deki satış fiyatı henüz belli değil. ABD’deki satış ise 1.980 dolar. Döviz kurlarını ve Türkiye’deki vergileri düşünecek olursak, modelin Türkiye’deki satış fiyatını 18 bin-20 bin TL civarında olabileceğini söyleyebiliriz. Bu rakamın ne kadar ulaşılabilir olduğu ise tartışma konusu.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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