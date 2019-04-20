Artısıyla eksisiyle Galaxy Fold





ARTILARI



Tablet elimizin altında: Katlanan modellerin en büyük artısı, büyük ekranların artık her zaman elimizin altında olması. Galaxy Fold’un açıldığında 7.3 inçlik bir ekranı bunun en iyi kanıtı. İş veya video gibi eğlence amaçlı kullanımlarda büyük ekran kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor.

Ergonomik tasarım: En çok beğendiğimiz özelliklerin başında katlandığında modelin şu anda kullandığımız akıllı telefonlardan daha dar olması geliyor. 62.9 mm’lik bir genişliğe sahip olan Fold’u elde tutabilmek çok daha kolay.

Geleceğin teknolojisi: Katlanan modeller hiç şüphesiz geleceğin modelleri olacak. Özellikle yeni nesil teknolojilere erken ayak uydurmak isteyenler Galaxy Fold’u tercih edebilir.

Uygulama sürekliliği: Galaxy Fold’un ön ekranında başladığınız bir işleme, açıp büyük ekran üzerinden devam edebiliyorsunuz. Tam tersini de yapabilmeniz mümkün. Örneğin; bir e-postanızı küçük ekrandan okumaya başladığınızda, bu e-postayı telefonu açıp, büyük ekran üzerinden okumaya devam edebiliyorsunuz.

Kablosuz kulaklıkla geliyor: Samsung’un yeni nesil Galaxy Buds kulaklıklar Galaxy Fold’un kutusundan çıkıyor. Ses konusunda kendini kanıtlayan markalardan biri olan AKG tarafından geliştirilen bu kulaklıkları ayrı satın almaya kalktığınızda 899 TL vermeniz gerektiğini de belirtelim.

VIP destek hizmeti: Galaxy Fold ile birlikte Samsung Türkiye, VIP destek vermeye başlıyor. Kullanıcıların ulaşabileceği 7/24 destek hattının yanı sıra katlanan telefonda yaşanabilecek sorunlar için 3 saat içinde çözebilecek özel bir ekip destek sağlayacak.

Diğer cihazları şarj edebiliyor: Galaxy S10 serisiyle eklenen tersine kablosuz şarj özelliği Fold’ta yer alıyor. Bu sayede kullanıcılar, kablosuz özelliğe sahip olan diğer telefonları şarj edebilecek. Ayrıca kablosuz kulaklık ve akıllı saat modelleri de şarj edilebiliyor.

EKSİLERİ

Ekranda yaşanan sorunlar: Test etmek üzere yurtdışındaki basına verilmesinin ardından bu sorun gündeme geldi. Ekran üzerinde ince bir film tabakası var. Bu film, ekranı korumak için değil, polimer ekran teknolojisinin bir parçası. Modelin kutusunun üzerinde ‘çıkarmayın’ uyarısı olsa da bazı kullanıcılar bu film tabakasını çıkardı ve ekran bozuldu. Bu da katlanan ekranlarda yaşanabilecek sorunların göstergesi.

Ekranda katlanma izi olması: Bizi hayal kırıklığına uğratan eksilerden biri. Ekranı açtığınızda tam katlanma yerindeki iz dikkat çekiyor. Elinizi bu izde gezdirdiğinizde yüksekliği hissedebiliyorsunuz.

Katlandığında kalın: Model açık olduğunda bir akıllı telefon kalınlığında. Paylaşılan bilgilere göre kalınlık 6.9 mm. Katladığında ise bu rakam 15.5 mm çıkıyor. Yani iki telefonu üst üste koymuş gibi.

Videoların ekrana oturmaması: Açıldığında geniş ekran kare formunu alıyor. Bu yüzdende YouTube veya Netflix gibi video içeriklerin geniş formatı desteklenmiyor. Ekranın üst ve alt kısmında boş siyah alanlar oluşuyor. Geniş ekran formatındaki videolar ekrana tam oturmuyor.

Katlandığında kalan boşluk: Katlanan modelin en çok üzerinde durulan parçası menteşesi. Ancak Galaxy Fold’un menteşesi henüz beklenen başarıda değil. Model kapandıktan sonra katlanma yerinde biraz boşluk kalıyor. Fold’un tam kapanmadığını söyleyebiliriz.

Küçük ekran kullanışsızlığı: Ön taraftaki ekranın boyutu 4.6 inç. Bu ekranın beklentileri ne kadar karşılayabileceği ise tartışma konusu. Yaptığımız testlerde ön taraftaki ekranın darlığından dolayı klavyede yazmada güçlü çektik.

Türkiye’deki satış fiyatı: Galaxy Fold’un Türkiye’deki satış fiyatı henüz belli değil. ABD’deki satış ise 1.980 dolar. Döviz kurlarını ve Türkiye’deki vergileri düşünecek olursak, modelin Türkiye’deki satış fiyatını 18 bin-20 bin TL civarında olabileceğini söyleyebiliriz. Bu rakamın ne kadar ulaşılabilir olduğu ise tartışma konusu.