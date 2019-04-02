Artış yaşadı... Yarım milyonu geçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriArtış yaşadı... Yarım milyonu geçti
GeriEkonomi Artış yaşadı... Yarım milyonu geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
02.04.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Artış yaşadı... Yarım milyonu geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Artış yaşadı... Yarım milyonu geçti

ANTALYA’ya 2019’un ilk üç ayında gelen yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artışla 571 bin 207 oldu. İlk sırayı Almanlar, ikinciliği ise Ruslar aldı.

Antalya’da, mart ayı sonu itibarıyla turizm rakamları açıklandı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, üç ayda gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artışla 571 bin 207 oldu. Ocak ve şubat aylarında yüzde 50’nin üzerinde yükselişleri yakalayan Antalya, mart ayında ise seçim atmosferinin de etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 büyüdü ve toplam 279 bin 97 turist ağırladı.

2018 yılında 13 milyon 642 bin yabancı turist ve 3 milyonun üzerinde yerli turist sayılarıyla tüm zamanların rekorunu kıran Antalya’da 2019 yılı için, 15 milyon olan yabancı turist hedefi 16 milyona çıktı. Yerli turistte ise 5 milyon hedefleniyor.

MART AYINDA YÜKSELİŞ DÜŞTÜ

Açıklanan verilere göre, mart ayında Antalya Havalimanı’na 279 bin 97 turist geldi. Geçen yıla göre yüzde 5’lik artış yaşandı. Milliyetlere göre dağılıma bakıldığında ilk sırada 77 bin 881 kişiyle Almanya ilk sırada yer aldı. Ocak ve şubat aylarında yüzde 50 artış yaşanan Almanya’da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18’lik düşüş gerçekleşti. İkinci sıradaki Rusya’dan ise yüzde 45 artışla 30 bin 631 kişi geldi. İngiltere pazarında ise yüzde 36 artışla 22 bin 467 turiste ulaşıldı. En dikkat çeken pazarlardan biri de İran oldu. Nevruz Bayramı dönemine denk gelen mart ayında, İran’dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 100’lük düşüşle 16 bin 190’a geriledi.

ÜÇ AYDA YARIM MİLYON TURİST

Antalya’nın ocak-şubat-mart ayları üç aylık toplam rakamlarına bakıldığında ise 2016, 2017 ve 2018 rakamlarının üzerinde turist ağırlandı. 2015 ve 2014 gibi yılların ise gerisinde kalındı. Üç ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artışla 571 bin 207 turist sayısına ulaşıldı. Yaklaşık 140 ülkeden turistin geldiği kentte ilk sırada Almanlar, ikinci Ruslar, üçüncü ise İngilizler.

Almanya’dan üç aylık toplam turist sayısındaki yükseliş yüzde 8 olurken, toplam turist sayısı da 151 bin 391 oldu. Almanya’nın toplam turist sayısı içindeki payı yüzde 26.50 olarak gerçekleşti. İkinci sıradaki Rusya’dan yüzde 74 artışla 136 bin 689 turist geldi. Rusya’nın toplam turist sayısındaki payı yüzde 23.93 oldu. Üçüncü İngiltere’den yüzde 58 artışla 36 bin 791 turist geldi. İngiltere’nin toplam turist sayısındaki payı yüzde 6.44 oldu.

Antalya’ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ve geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan değişiklik oranları şöyle; Polonya yüzde 69 artış, 19 bin 712 kişi. İran yüzde 43 düşüş, 19 bin 599 kişi. İsrail yüzde 19 düşüş, 16 bin 159 kişi. Hollanda yüzde 47 artış, 13 bin 89 kişi. Belçika yüzde 10 artış, 9 bin 62 kişi. Danimarka geçen yılla aynı, 8 bin 427 kişi. Norveç yüzde 56 artış, 7 bin 670 kişi. İsviçre yüzde 51 artış, 6 bin 51 kişi. Avusturya yüzde 17 artış, 5 bin 849 kişi. İsveç yüzde 127 artış, 5 bin 382 kişi. Fransa yüzde 44 artış, 3 bin 812 kişi. Ukrayna yüzde 74 artış, 3 bin 57 kişi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye ekonomisi reformlara yoğunlaşacak

Acil durum altyapısını Aselsan kuracak

Deutsche Bank: Anlaşmasız Brexit ihtimali yükseldi

EPDK'dan elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama