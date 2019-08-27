Artık vanalar kapanmayacak

TÜRKİYE’NİN son dönemde yaptığı stratejik yatırımlar ve attığı önemli adımlarla enerjideki arz sorununu tamamen ortadan kaldırdığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Enerjide kesintisiz arz için teknolojinin son imkanlarını ülkemize kazandırıyoruz. Yazın son günleri içerisindeyiz ve kış ayları kapıda. Yaptığımız hamlelerle böyle bir süreçte artık kafalardaki “Vanalar kapanacak mı?” sorusunu tarihin tozlu sayfalarına gömdük. Bu sadece doğalgaz altyapısının geliştirilmesi ile değil enerjide alternatiflerin artırılması ile oldu. 4 yıl içinde doğalgazda ihtiyacımızın yüzde 20’sini depolayabileceğiz. Bugün 3.5 milyar metreküp olan doğal gaz depolama kapasitemizi LNG ve FSRU tesislerimizin de katkısıyla 2023 yılında 11 milyar metreküp seviyelerine çıkaracağız. TANAP ve TürkAkım gibi projelerin ilerlemesiyle de bu alanda daha da güçleneceğiz” dedi.

MEYDAN OKUYORUZ

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde uluslararası enerji piyasasının önemli aktörleri ve bilim insanlarının katılımı ile gerçekleştirilen Dünya Enerji Stratejisi Kongresi ve Fuarı’ında konuşan Dönmez, “Türkiye’nin yakın süreçte nükleer enerji ile birlikte yürüttüğü en önemli projeler yenilenebilir enerji alanında. Türkiye geldiği noktada rüzgar ve güneş alanındaki teknolojilerde ihtiyaç duyduğu ekipmanların yüzde 85’ini yerli üretimle karşılayacak. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerini başarı ile tamamladık ve çok yüksek derecede yabancı yatırımcının ilgisiyle karşılaştık. Yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi, 2019’un ilk 7 ayında yüzde 66 seviyelerine yükseldi ve yaklaşık 1.4 milyar dolarlık enerji ürünü ithalatının önüne geçtik. Biz burada yani enerji teknolojilerinde dünyaya meydan okuyacağımız bir alan tasarlıyoruz. Gençlere çağrı yapıyorum. Gelin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine birlikte imza atalım. Bu güç ve bilgi birikimi Türk gençlerinde var” şeklinde konuştu.

‘İHALELERLE HAKKIMIZ İŞGAL EDİLİYOR’

DOĞU Akdeniz’de çalışma yapan gemilerimizin Mavi Vatan’da düşmana korku saldığını dile getiren KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Tacoy, şunları söyledi: “Bölgede yaşanan gelişmelere baktığımızda 1974 yılında Yunan cuntasının Kıbrıs adasını kontrol altına almak için yaptığı tek taraflı müdahalenin şimdi de ihalelerle tekrarlandığını görüyoruz. Kıbrıs halkının hakları resmen işgal edilmeye çalışılıyor. Ancak kimsenin şüphesi olmasın ki Kıbrıs’ta bulunan Serhat boy bekçileri, orada yaşayan insanlar ve garantör Türkiye Akdeniz’de böyle bir oldu bittiye boyun eğmez, cevabını mutlaka verir.”

DOĞU AKDENİZ’DE GERİ DÖNÜŞ YOK

TÜRKİYE’NİN Doğu Akdeniz’deki davasından asla geri dönmeyeceğini belirten Bakan Dönmez, “Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin ortak meselesidir. Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olmaya devam edeceğiz” dedi. Dönmez, “Orada yaşanacakları bildiğimiz için çok önceden envanterimize kattığımız Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç Reis gibi sismik araştırma gemilerimiz, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz stratejimizin somut örnekleri. Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimiz Doğu Akdeniz’de sonuca yaklaştıkça ‘başarısızlık’ için ellerini ovuşturanları görüyoruz. Yapılanları görmezden gelmek, bir art niyetin sonucudur. Bu aramalar, bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan haklı durumumuzun da ifadesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve ‘Enerjide Enosis’ başlığıyla kurulan sözde ittifaklara da asla göz yummayacağız” ifadelerini kullandı.