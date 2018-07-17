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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
17.07.2018 - 12:33, Son Güncelleme:

Artık tercihleri orası... Neredeyse yer kalmadı! Resmen akın ettiler...

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KÖRFEZ ülkelerinden Ordu’ya gelen Arap turistler, en çok yaylalara rağbet gösteriyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Arap turistlerin en fazla Aybastı Perşembe Yaylası ve Kabadüz Çambaşı Yaylası’nı ziyaret ettiğini söyledi.

Ordu Valiliği tarafından Körfez ülkelerinden kente Arap turist çekmek için yürütülen tanıtım çalışmalarında son yıllarda büyük mesafe alındı. Doğu Karadeniz’de Trabzon Uzungöl’ü yoğun olarak ziyaret eden Arap turistler, Ordu’ya da rağbet gösteriyor. Suudi Arabistan’ın El Kasım şehrinden Ordu-Giresun Havalimanı’na charter uçak seferlerinin yaz nedeniyle tekrar başlamasıyla bölgeye gelmeye başlayan Arap turistler, kentte tatilin tadını çıkarıyor.

Artık tercihleri orası... Neredeyse yer kalmadı Resmen akın ettiler...

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, doğal güzelliği, büyüleyen ve denizle iç içe olan şehri görmek için bölgeye Körfez ülkelerden gelen turistlerin çoğaldığını belirterek, "Ordu Valiliğimiz öncülüğünde kentimize daha çok turist gelmesi için tanıtım faaliyetleri yapıyoruz. Bölgemizi ziyaret eden Arap turistler en fazla 1500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası ile 2 bin rakımlı Kabadüz Çambaşı Yaylası’nı ziyaret ediyor. Kente, Boztepe teleferiğine binip, yaylaları görmek için gelen turistler de var. Özellikle dünyanın her tarafından kentimize turist gelmesi çok önemli. Suudi Arabistan’dan Ordu-Giresun Havalimanı’na gelen uçaklar dolu geliyor. Tanıtım çalışmalarımız meyvesini veriyor" dedi.

Artık tercihleri orası... Neredeyse yer kalmadı Resmen akın ettiler...

HAVALİMANI ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRDI

Ordu-Giresun Havalimanı ile birlikte kente ulaşımın daha kolaylaştığını, ulaşım sorunu çözüldükçe turist sayısında da ciddi artış yaşandığını vurgulayan Uğur Toparlak, "Bir yerden, turizmden bahsetmek için, o yerin öncelikli olarak ulaşımı önemli. Havalimanı açıldıktan sonra kentimize 2015 yılından beri düzenli olarak turist alıyoruz. Her Pazartesi Suudi Arabistan El Kasım’dan charter uçak seferi var. Buraya gelerek bir hafta süreyle kalan turistler geri dönüyor. Ordu, ulaşım sorununu çözdükçe, turist sayısını da artırıyor. İlimiz doğasıyla, kültürel, tarihi değerleriyle keşfedilmeye değer ilimiz. Bu organizasyonların çoğalmasını, bölgenin turizmle kalkınmasını umut ediyoruz. Kalabalık aileleriyle gelen turistler, Çambaşı ve Perşembe yaylalarımızı geziyorlar. Kent merkezinde ise teleferikle Boztepe’ye çıkıyorlar, konaklayıp alışveriş yaparak büyük katkı sağlıyorlar" şeklinde konuştu.

Artık tercihleri orası... Neredeyse yer kalmadı Resmen akın ettiler...

Uğur Toparlak, 2012 yılında Ordu’yu 241 bin 678’i yerli, 15 bin 213’ü yabancı olmak üzere 256 bin 891 turist ziyaret ederken, geçen yıl ise 637 bin 25 yerli, 67 bin 664 yabancı olmak üzere toplam 704 bin 689 turistin ziyaret ettiğini de sözlerine ekledi.

Artık tercihleri orası... Neredeyse yer kalmadı Resmen akın ettiler...

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