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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.12.2018 - 12:51, Son Güncelleme:

"Artık teminat mektubunun yerine poliçeyi koyuyoruz"

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"Artık teminat mektubunun yerine poliçeyi koyuyoruz"

Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, banka olarak artık teminat mektubunun yerine poliçeyi koyduklarını belirterek, "Artık asli teminat unsurumuz poliçedir." dedi.

YILDIRIM, Eximbank Gaziantep Şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, kentin özellikle son 2 yılda yürütülen çalışmalar neticesinde örnek bir model olduğunu söyledi.

Eximbank'ın radikal bir dönüşüm içinde bulunduğunu ifade eden Yıldırım, "Geçtiğimiz sene yasal değişiklikle işe başladık. Bu kapsamda ihracatçılar diğer bankalar olmadan Eximbank ile doğrudan çalışamıyordu. Yapılan değişiklikle çalışabilir hale geldik." dedi.

Yıldırım, 12 şubeye ulaştıklarını ve bunların tamamında bankanın tüm işlemlerini yapabilir hale geldiklerini, irtibat bürosu sayısının da 15'e çıktığını bildirdi.
Sadece teminat mektubu alarak çalışan bir banka olan Eximbank'ı, teminat mektubu olmadan da kredi verebilir hale getirdiklerini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz artık teminat mektubunun yerine poliçeyi koyuyoruz. Artık asli teminat unsurumuz poliçedir. Aşama aşama ihracatçılarımızı zor zamanlardaki yükten kurtaracağız. İhracatçılarımızın kur risklerinden kurtulmalarını istiyoruz. Hem ihracatçılarımızın hem de ülkemizin bu zor dönemlerde kurlardan etkilenmesini istemiyoruz. Bu konuda yapmamız gereken her şeyi yapmaya hazırız."

Yıldırım, gelecek yıl bankanın Tükiye genelinde ihracatı destekleme oranının yüzde 20 olacağını, Gaziantep'te şimdiden bunu yakaladıklarını belirterek, reel sektörün yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi (OSB) de dahil olmak üzere Gaziantep'in 6 büyük OSB ile ticari hayatına devam ettiğini söyledi.

Eximbank'ın Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Genel Müdür Adnan Yıldırım'ın önderliğinde yenilenerek ihracatçıya destek verdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Gaziantep bunu fazlasıyla hak etmişti. Çünkü Gaziantep Türkiye'nin 6. büyük ihracatçı şehri. 179 ülkeye Gaziantep'ten mallarımız ulaşıyor. En büyük bin ihracatçı arasında Gaziantepli ihracatçı firma sayısı 68. Türkiye'de en fazla ihracatçının yer aldığı il Gaziantep olmuştur. Gaziantep'in ihracat rakamları ve başarıları hepimizi gururlandırmaktadır. Tüm bunları başaran tüccar ve sanayicilerimizle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Eximbank'ın tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğini dile getirerek, "KOBİ'lerin kredilere ulaşma imkanı, toplam Eximbank kredileri içinde yüzde 70'lere geldi ki, biz bundan dolayı başta sayın Bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu şubemiz sayesinde daha fazla KOBİ'miz ihracatçı olacak. Daha fazla KOBİ'mize Eximbank'a ulaşma imkanı sağlanacak." ifadesini kullandı.

Açılışa, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

 

 

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