Artık telefonlarda uygulamalara sınır konulabiliyor: Ekran detoksu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriArtık telefonlarda uygulamalara sınır konulabiliyor: Ekran detoksu
GeriEkonomi Artık telefonlarda uygulamalara sınır konulabiliyor: Ekran detoksu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
22.07.2018 - 00:04, Son Güncelleme:

Artık telefonlarda uygulamalara sınır konulabiliyor: Ekran detoksu

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Artık telefonlarda uygulamalara sınır konulabiliyor: Ekran detoksu

GÜNÜMÜZDE bağımlılık yapan yeni bir konu daha var. O da akıllı telefonlar.

Yüklenen uygulamalarla kullanıcıların kafalarını kaldırmadan dakikalarını ve hatta saatlerini geçirdiği akıllı telefonlar, bağımlılık konusunda ciddi bir tehdit olmaya başladı. Özellikle Türkiye’de. Bunu rakamlar da kanıtlıyor. Avrupa’da günde 48 olan akıllı telefonu kontrol etme sıklığı Türkiye’de 78’e çıktı. Gece yataktayken telefonunu en çok kontrol edenler de yine Türkler. Avrupa’da yüzde 40’lar seviyesinde olan bu oran, Türkiye’de yüzde 85’e çıkıyor. Sabah uyanır uyanmaz cep telefonuna bakanların oranı Avrupa’da yüzde 15 iken, Türkiye’de yüzde 28’i buluyor. Kısacası her an her yerde akıllı telefonları elimizden düşürmüyor. Bu tehdit karşısındaysa teknoloji devleri harekete geçti. Ekran bağımlılığını azaltmak ve kontrol altında tutmak için işletim sistemlerine yeni bir özellik ekledi. Apple, iOS’un önümüzdeki aylarda kullanıcılara sunulacak işletim sistemi iOS 12’ye ‘Ekran süresi’ (Screen Time), Google ise Android’in son sürümü olan Android P’ye ‘Dijital sağlık’ (Digital Well-Being) özelliklerini ekledi.

APPLE: EKRAN SÜRESİ

Apple’ın geliştirdiği ‘Ekran süresi’ özelliğinde hangi uygulamanın kaç dakika kullanıldığını gösteriyor ve uygulamalar kategori bazında ayrıştırılabiliyor. Örneğin; “Sosyal medya uygulamalarını ne kadar kullandınız?” sorusunun yanıtını alabiliyorsunuz. Buna ek olarak kaç kez akıllı telefonunuzun ekranını açtınız veya hangi uygulamadan kaç kez bildirim aldınız gibi soruların yanıtlarını da ‘Ekran süresi’ seçeneğinin alabiliyorsunuz. Ekran süresinin en çok dikkat çeken özelliği ise ‘Uygulama sınırları’. Hangi uygulamaları daha az kullanmak istiyorsanız bu seçenekten kendinize bir sınır belirliyorsunuz. Örneğin; Facebook uygulamasını bir günde 2 saat kullanıyorsunuz ve bunu azaltmak istiyorsunuz. Uygulama sınırları özelliğine girerek, Facebook uygulamasına istediğiniz süre kadar bir sınır koyuyorsunuz. Süre bitimindeyse uygulama kapatılarak uyarılıyorsunuz. Diğer bir özellik de ‘Atıl süre’. Bu özellikte kullanıcıların belirledikleri saatler arasında akıllı telefondan uzakta geçirilecek süre belirleniyor. Belirlendikten sonra ise Arama, mesajlaşma, harita, ayarlar ve saat gibi uygulamaların dışındaki tüm uygulamalar engelleniyor. Engellenen uygulamalara açılmaya çalışıldığında ekrana uyarı geliyor.

ANDROID: DİJİTAL SAĞLIK

Google’ın dünya çapındaki yazılımcıları bir araya getirdiği Google I/O’da tanıtılan Dijital sağlık özelliği, büyük ilgi topladı. Uygulamanın öne çıkan özelliği hangi uygulamanın ne kadar kullanıldığını grafik üzerinden göstermesi geliyor. Örneğin; bir gün içinde toplamda uygulama kullanımınız 3 saat 20 dakika. Bu süre içinde YouTube uygulamasını 1 saat 15 dakika açık tuttuğunuzu grafik üzerinde görüntüleyebilirsiniz. Uygulama detaylarına dokunduğunuzda ise gün içinde hangi saat aralığında uygulamaların daha çok kullanıldığı detaylarına ulaşılabiliyor. Ayrıca hangi uygulamadan en kadar bildirim geldiği ve tuş kilidinin kaç kez açıldığı ‘Dijital sağlık’ özelliğinin içinde yer alıyor. Bu kullanım detaylarına göre uygulamalara bir sınır koyabilmek ve engelleyebilmek mümkün. Tüm bu özelliklerin konum bazlı olarak da kontrol edilebildiğini paylaşalım. Eve geldiniz ve telefon ekranlarından uzak kalmak istiyorsunuz. O zaman ‘Dijital sağlık’ özelliğinin içindeki konum ayarlarına girerek, nerede hangi uygulamalardan bildirim almak istemediğiniz belirtiyorsunuz.

 

EBEVEYNLER İÇİN UZAKTAN KONTROL

EKRAN bağımlılığı konusunda en çok tehdit altında olanlar çocuklar. İşletim sistemlerine gelen uygulama kısıtlama özellikleri ailelerin oldukça işine yarayabiliyor. Uzaktan erişimle çocuklarının hangi uygulamayı ne kadar kullandığını takip edebilen ebeveynler, aynı zamanda uygulamalara zaman sınırı da koyabiliyor. Bu sayede çocukları oyun ve sosyal ağlar gibi eğlence içerikli uygulamaları çok fazla kullanamıyor. Çocuklar ise ailelerinden ek zaman talep edebiliyor ve istedikleri uygulamaları kullanabiliyor.

 

‘TÜM FOTOĞRAFLARA BAKTIN’ DİYOR

EKRANLARDAN uzak kalmak için sosyal ağlar da harekete geçti. Bunun son örneklerinden birini Instagram devreye aldı. Geçen haftalara Instagram uygulamasına gelen güncellemeyle, ekrana “Hepsini gördün” uyarısı gelmeye başladı. Kullanıcıların son 2 günde tüm yeni Instagram paylaşımlarını gördüğü uyarısı yapan bu özellik sayesinde Instagram’da gereksiz vakit geçirmenin önüne geçilmiş oldu.

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yazlık oyuncaklar

Kendini ihbar etti

6 ayda 630 milyon TL’lik konut sattı

Artık telefonlarda uygulamalara sınır konulabiliyor: Ekran detoksu