Artık sadece ‘tıklamıyor’

BİLGİSAYARLARIN tarihini değiştiren pek çok teknolojiyi sıralayabiliriz... Ancak öyle bir teknoloji varki, 55 yıldan beri aynı mantıkta kullanılıyor. Bu devrim yaratan teknolojinin adı mouse’lar (fare). Klavyeler kullanılarak komutların yazıldığı bilgisayarlardaki deneyimi bir anda değiştiren mouse’lar, dokunmatik ekranların gücü karşısında hiçbir şey kaybetmedi. Aksine güçlendi. Geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde her geçen gün yeniliklerle buluşan mouse’lar, özellikle iş amaçlı ve oyunseverler için önemli çözümler sunuyor. Sezgilsel kullanımlar için dokunmatik alanlar, hızlı kontrol için programlanabilir tuşlar ve el tepkilerini daha hızlı bilgisayarlara aktarabilmek için lazer gibi teknolojiler artık elimizin altındaki mouse’larda yer alıyor. Biz de buradan yola çıkarak, hem mouse’ların geçmişteki gelişimine bir göz attık hem de geliştirilen yeni teknolojileri inceledik.

ELON MUSK’IN FAVORİSİ

Tasarım ve yazılımcılar için geliştirilen 3Dconnexion SpaceMouse, en dikkat çeken modellerin başında geliyor. 6 serbestlik dereceli sensörü sayesinde 3 boyutlu bir kontrol hissi veren model, üzerindeki tuşun çevrilmesiyle yakınlaştırma/uzaklaştırma hareketlerinin kolaylıkla yapılmasını sağlarken, ittirilerek veya çekilerek navigasyon hareketlerinin tamamlanmasına olanak tanıyor. Kablosuz olarak tasarlanan 3Dconnexion SpaceMouse modeli birçok farklı Windows ve Mac işletim sistemiyle kullanılabiliyor. 945 TL

KAS YORGUNLUĞUNU AZALTIYOR

Mouse denilince ilk akla gelen markalardan biri olan Logitech, MX Ergo modeliyle dikkat çekiyor. Trackball adındaki dijital bir topa sahip olan model, burada yapılan hareketlerle kullanıcılara çok daha kolay bir kontrol imkanı sunuyor. Normal bir mouse’a kıyasla yüzde 20 daha az kas gerginliğine sebep oluyor. Modelin dikkat çeken diğer bir özelliğiyse iki bilgisayar arasında kolaylıkla geçiş yapabilmenizi sağlayan Logitech FLOW teknolojisi. 570 TL

ARANAN TÜM ÖZELLİKLER VAR

Asus’un geliştirdiği ROG Spartha modeli, oyunseverlerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Oyunlar için optimize edilmiş programlanabilir 12 tuşlu tasarımıyla dikkat çeken modelde üç farklı bölgede özelleştirilebilir aydınlatma efektleri bulunuyor. Ayrıca model, 20 milyon tıka kadar dayanabilen mekanik tuş tasarımıyla öne çıkarken, tarama ve ivmelenme hızı kriterleriyle oyunseverlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Kablosuz kullanım da ROG Spartha‘nın özellikleri arasında. 749 TL

BÜKÜLEBİLİR MODEL

Mouse’lar konusunda iddialı modellere imza atan Microsoft’un yeni modeli ‘ARC Touc’ oldu. Modelin en çok dikkat çeken özelliği, kullanıcıların kendi ellerine göre mouse’u büküp ayarlayabilmesi. Aşağı ve yukarı kaydırma hareketleri için tamamen dokunmatik bir tuş bulunduran model, sezgisel hareketleri destekliyor. Örneğin; bir sayfanın en altına gitmek istiyorsunuz. Bu dokunmatik alana hızla aşağıya doğru bir çekme hareketi yapıyorsunuz. 380 TL

BİR APPLE KLASİĞİ

Apple’ın klasik ürünleri arasına giren Magic Mouse serisi son dönemlere kadar beyaz renkte üretilse de artık ‘Uzay Grisi’ seçeneğiyle satışta. Bu modelin popüler olmasının sebebi ise sunduğu kullanım kolaylığı. Tamamen dokunmatik bir Multi-Touch yüzeye sahip olan model, basit kaydırma hareketleriyle web sayfaları veya belgeler arasında gezinebilmenizi sağlıyor. Magic Mouse 2, kablosuz ve yerleşik pile sahip olmasının yanı sıra daha az sayıda hareketli parçaya ve optimize edilmiş bir yüzey tasarımına sahip. 479 TL

MOUSE’UN TARİHİ

1) 1963: ENGELBART

Dünya çapında bilinen ilk bilgisayar mouse’u. Prototip olarak tasarlandı, hiç kullanılmadı.

2) 1973: XEROX DEVRİMİ

Silikon Vadisi’nin en önemli Ar-Ge merkezi olarak bilinen Xerox Parc’ta geliştirildi. Altındaki topla kullanıcı hareketlerini takip eden modeli ilk keşfeden ise Apple’ın Kurucusu Steve Jobs oldu.

3) 1984: EKONOMİK İLK MODEL

Xerox Parc’tan mouse patentini satın alan Apple, ilk kez bilgisayar modelinde kullanılmaya başladı. Machintosh M0100 adındaki model, kullanıcılara ulaşabilen ekonomik satış fiyatlı olmasıyla dikkat çekiyor.

4) 1999: OPTİK SENSÖRLER

Microsoft’un IntelliMouse tasarımıyla, HP tarafından geliştirilen model, optik sensör teknolojisini kullanıyor. Yani bu modelin altında top gibi mekanik bir tasarım yok.

5) 2017: ERGONOMİ VE OYUN DÖNEMİ

Özellikle oyun ve grafik tasarım gibi ihtiyaçlardan dolayı mouse’lar yeniden tasarlandı. Yeni modellerin üzerinde fonksiyonel tuşlar bulunurken, hassas çalışmaları da dikkat çekiyor.

OYUN DÜNYASI

WORLD OF WARCRAFT PAKETİ

KENDİSİNİ eSpor alanında da gösteren World Of Warcraft’ın yeni ek paketi Battle for Azeroth duyuruldu. Oyun Legion’ın sonu ile Battle for Azeroth’un başı arasında bir kaç yıllık bir zaman geçiyor. Bu ek paket ile oyuna yeni ırklar, bölgeler ve özellikler geliyor. 230 TL

HAFTANIN TRENDİ

‘8’E KIRMIZI SEÇENEK

APPLE’ın satın alınan her üründe AIDS ile mücadele için The Global Fund’a katkıda bulunduğu (PRODUCT) RED Special Edition, iPhone 8 modelleriyle buluştu. Önümüzdeki günlerde satışa çıkacak olan yeni renk seçeneği hem iPhone 8 hem de iPhone 8 Plus’ta yer alıyor. Satış fiyatı 4 bin 199¨ den başlıyor

UYGULAMA

INSTAGRAM’A PORTRE MODU

AKILLI telefonlardaki kamera özelliklerinin geliştirilmesiyle hayatımıza giren ‘portre modu’ artık Instagram’da da kullanılıyor. Arka planı bulanıklaştırarak alan derinliği hissi vererek fotoğraflardaki kaliteyi arttırıyor. Intagram uygulamanızı güncellemeniz yeterli.