Artık masaya oturulmalı

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Artık çağrı daha fazla gecikmeden yapılmalı. İşçiler marketteki, pazardaki fiyat artışları karşısında rahatlatılmalı. Toplusözleşmesiz geçen her gün için işçimiz için kayıp demek” dedi.

2019-2020 dönemi için kamu işçilerinin zamlarının toplusözleşme masasında belirleneceğini kaydeden Atalay, Hürriyet’e şunları söyledi: “Bazı işyerlerinde ocak’ta, bazı işyerlerinde ise mart ayında başlayan toplusözleşme süreçleri var. Birçok işyerinde birkaç oturum yapıldı. Ancak esas olan Türk-İş ile hükümet arasında imzalanacak olan çerçeve protokol. Bu protokol için de, yürütmenin bize maaş ve sosyal hakları içeren bir teklif paketiyle gelmesi gerekiyor. Mayıs ayının ortasına geldik ve halen bir teklif de çağrı da yok. Hayat bu kadar pahalanırken, biz bir an önce işçilerimizin karşısına bir protokolle çıkmak istiyoruz. Bizim taleplerimiz gelecek teklifin ardından şekillenecek. Ancak 2018 yılındaki yüzde 20’lik enflasyon bizim için esas. Bu enflasyon oranının üstünde bir teklif olmalı ki, çalışanlar enflasyona ezdirilmesin.”

900 BİN İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Türk-İş, bu yıl masaya 200 bin işçinin yanı sıra, kamuya geçen 900 bin taşeron işçinin de taleplerini taşıyacak. Taşeron işçilerin ücret zammının altışar aylık dönemler halinde yüzde 4 olması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda toplanan Türk-İş Başkanlar Kurulu, “Aylık ücretle birlikte ödenen yakacak yardımı, sorumluluk primi ile yıllık ödenen öğrenim, bayram yardımı benzeri ödemeler de düşük tutarda belirlenmiş ve üç yıllık dönem boyunca da sabit tutulmuştur. Kaldı ki, ücret zammının uygulanması ile ilave tediye ödenmesi hususlarında da farklılıklar bulunmaktadır. Bu konuda da çözüm bulunmalı” kararı aldı.

2017-2018 yılları arası kapsayan toplusözleşmelerinde, ilk 6 ayda yüzde 7.5, ikinci 6 ayda yüzde 5, ikinci yıl için birinci yarıda yüzde 3.5, ikinci yarıda yüzde 3.5 oranları üzerinde anlaşma sağlanmıştı. Toplusözleşmede enflasyon farkının ödenmesi, ek ödeneğin bir sefere mahsus olmak üzere 500 liradan 750 liraya yükseltilmesi ve ayrıca brüt çıplak ücreti 3 bin liranın altında olan işçilere 90 lira ilave artış sağlanması maddeleri de yer almıştı.