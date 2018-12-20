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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
20.12.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

Artık isyan ettiler! Günde 200 liraya çalışacak işçi bulamıyorlar

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Türkiye’nin kesme çiçek üretimininde ilk sıralarda yer alan İzmir'in Menderes ilçesindeki üreticiler, günlük 200 lira ücret vermelerine rağmen seralarda çalışacak işçi bulamıyor.

Kesme çiçek üretiminde Türkiye'de ilk sıralarda yer alan İzmir Menderes ilçesinde, üreticiler son dönemlerde işçi bulma sıkıntısı yaşıyor. Gül, karanfil başta olmak üzere çeşitli türlerde bin 200 dönüm alanda üretim gerçekleşen ilçede, kadınlara 100 lira erkeklere ise 150-200 lira arası yevmiye veriliyor. Bu ücretlere rağmen üreticiler çalışacak işçi bulamıyor. Bu durumun kesme çiçek üretimini de olumsuz etkilediğini belirten üreticiler, aynı zamanda ihracata da zarar verdiğini ifade ediyor.

Artık isyan ettiler Günde 200 liraya çalışacak işçi bulamıyorlar

Bin 200 dönümlük alanda çeşitli türlerde kesme çiçek üretimi yaptıklarını ve Ekim ayında budama işlemi sırasında ancak hatırla işçi bulabildiklerini belirten Bekir Serdaş isimli bir üretici, erkeklere 200 lira, kadınlara da 100 lira ücret verdikleri halde ihtiyaç duydukları sayıda işçi çalıştıramadıklarını söyledi. Çalışmaya başlayan bazı kişilerin ise 3-5 gün gibi kısa bir süre sonra işten ayrıldıklarını anlattı. Serdaş, "Normal dönemde kadınlara 100 lira, erkeklere 150-200 lira arası ücret veriyoruz. Ben de iş var fakat çalışacak adam bulamıyorum" dedi.

Artık isyan ettiler Günde 200 liraya çalışacak işçi bulamıyorlar

İthal çiçek konusuna da değinen Serdaş, Menderes bölgesinin Türkiye'de kesme çiçek üretiminde yüzde 70’lik paya sahip olduğunu belirterek, "İnsanlarımız ithal çiçeğe itibar etmesin. Biz Menderes'te yeterli kaliteye ve üretime sahibiz. Vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak üretimimiz var. Ürünlerimiz ithal çiçek kalitesindedir. Hollanda veya diğer ülkelerdeki çiçeklerle aynı kaliteye sahip. Ürünümüzün kıymetini bilelim" diye konuştu.

Artık isyan ettiler Günde 200 liraya çalışacak işçi bulamıyorlar

Artık isyan ettiler Günde 200 liraya çalışacak işçi bulamıyorlar

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