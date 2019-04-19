Artık daha geç değiştiriyoruz
Türkiye’nin tüm dünyanın önünde olduğu konuların başında akıllı telefon değiştirme süresi geliyor.
Almanya’nın İngiltere’nin ortalama 4 yılda bir değiştirdiği akıllı telefonlarda Türkiye’deki rakam yaklaşık 2 yıl kadar öncesinde 18 ay ile 24 ay arasında değişiyordu. Yani Türkiye’deki kullanıcılar ortalama 1.5-2 yılda bir yeni akıllı telefon satın alıyorlardı. Bu da Türkiye’yi telefon değiştirme konusunda Avrupa ülkeleri arasında lider yapıyordu. Ancak artık bu tablo değişmeye başladı. Cari açık üzerindeki akıllı telefonlardan kaynaklanan olumsuz etkiyi azaltmak için alınan önlemler ve döviz kurlarının artması akıllı telefonları değiştirme süremizi uzattı. Sektöre yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre artık Türkiye’deki kullanıcıların akıllı telefon değiştirme süresi 36 ayı aştı ve neredeyse 48 aya kadar uzadı. Yani artık 4 yılda bir akıllı telefon değiştirmeye başladık. Bu da artık Türkiye’deki kullanıcıların artık Avrupa ülkelerinde olduğu gibi telefon değiştirme süresine yaklaştı.
Paylaşılan bilgilere göre Avrupa’daki akıllı telefon değiştirme süresi şu şekilde; Almanya’da 52 ay, Fransa’da 49 ay, İtalya’da 56 ay, İspanya’da 58 ay civarında yer alıyor.
DAHA ÇOK SATIYORUZ
Peki Türkiye’nin akıllı telefon kullanımı ne durumda? Türkiye’de akıllı telefon kullanım oranı yüzde 90’ı geçmiş durumda. Yüzde 12’lik kesim standart cep telefonu sahibi. Hiç cep telefonu olmayanların oranı ise yüzde 1’den daha az. Akıllı telefon sahiplerinin yüzde 5’i yılda bir, yüzde 15’i ise iki yılda bir telefonlarını değiştiriyor.
Buna ek olarak hem Türkiye’de hem de Avrupa genelinde telefon değişimi konusunda donanım kaynaklı sorunlar ön plana çıkıyor. Türkiye’deki kullanıcılar bu sorunlar karşısında telefonlarını tamir ettirmek yerine Avrupa’da yaşayanlardan daha fazla değiştirmeyi tercih ediyor. Avrupa’daki kullanıcıların yüzde 40’ı yeni bir telefon aldığında eskisini yedek olarak saklamayı tercih ediyor. Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 35’i ise bir aile üyesine veya arkadaşına veriyor. Geriye kalan kullanıcıların telefonlarını ikinci el piyasada değerlendirdiğini belirtelim.
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