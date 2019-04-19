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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Artık daha geç değiştiriyoruz

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Artık daha geç değiştiriyoruz

Türkiye’nin tüm dünyanın önünde olduğu konuların başında akıllı telefon değiştirme süresi geliyor.

Almanya’nın İngiltere’nin ortalama 4 yılda bir değiştirdiği akıllı telefonlarda Türkiye’deki rakam yaklaşık 2 yıl kadar öncesinde 18 ay ile 24 ay arasında değişiyordu. Yani Türkiye’deki kullanıcılar ortalama 1.5-2 yılda bir yeni akıllı telefon satın alıyorlardı. Bu da Türkiye’yi telefon değiştirme konusunda Avrupa ülkeleri arasında lider yapıyordu. Ancak artık bu tablo değişmeye başladı. Cari açık üzerindeki akıllı telefonlardan kaynaklanan olumsuz etkiyi azaltmak için alınan önlemler ve döviz kurlarının artması akıllı telefonları değiştirme süremizi uzattı. Sektöre yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre artık Türkiye’deki kullanıcıların akıllı telefon değiştirme süresi 36 ayı aştı ve neredeyse 48 aya kadar uzadı. Yani artık 4 yılda bir akıllı telefon değiştirmeye başladık. Bu da artık Türkiye’deki kullanıcıların artık Avrupa ülkelerinde olduğu gibi telefon değiştirme süresine yaklaştı.

Paylaşılan bilgilere göre Avrupa’daki akıllı telefon değiştirme süresi şu şekilde; Almanya’da 52 ay, Fransa’da 49 ay, İtalya’da 56 ay, İspanya’da 58 ay civarında yer alıyor.

DAHA ÇOK SATIYORUZ

Peki Türkiye’nin akıllı telefon kullanımı ne durumda? Türkiye’de akıllı telefon kullanım oranı yüzde 90’ı geçmiş durumda. Yüzde 12’lik kesim standart cep telefonu sahibi. Hiç cep telefonu olmayanların oranı ise yüzde 1’den daha az. Akıllı telefon sahiplerinin yüzde 5’i yılda bir, yüzde 15’i ise iki yılda bir telefonlarını değiştiriyor.

Buna ek olarak hem Türkiye’de hem de Avrupa genelinde telefon değişimi konusunda donanım kaynaklı sorunlar ön plana çıkıyor. Türkiye’deki kullanıcılar bu sorunlar karşısında telefonlarını tamir ettirmek yerine Avrupa’da yaşayanlardan daha fazla değiştirmeyi tercih ediyor. Avrupa’daki kullanıcıların yüzde 40’ı yeni bir telefon aldığında eskisini yedek olarak saklamayı tercih ediyor. Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 35’i ise bir aile üyesine veya arkadaşına veriyor. Geriye kalan kullanıcıların telefonlarını ikinci el piyasada değerlendirdiğini belirtelim.

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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