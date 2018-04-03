Arslan’dan 3. havalimanı için ‘kira öteleme’ açıklaması: Batarlarsa batsınlar diyecek halimiz yok
ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3. Havalimanında konsorsiyumda bulunan firmaların kira bedeline ilişkin öteleme taleplerine ilişkin, “Batarlarsa batsınlar diyecek halimiz yok. Biz kamu tarafı olarak bu kadar büyük bir projenin sağlıklı işlemesinin de sorumlusuyuz” dedi.
TRT Haber’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Arslan “Yalnız kira ötelemesi yaptığımızda bugünkü parayla 10 yıl sonra 20 yıl sonra ödemeyecek, yasal faizi de dahil olmak üzere olacak” ifadelerini kullandı.
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