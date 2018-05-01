Arsaları ‘buharlaşan’ doktorlara Yargıtay’dan iyi haber
Ankara'da; bir grup doktor, eczacı ve mühendis 30 yılı aşkın bir süre önce bir araya gelerek yapı kooperatifi kurdu. Kooperatif adına, kentin gözde bölgesi Çankaya'da arsa alımı yapıldı. Amaçları, yapacakları evlerde yaşamak olan Kooperatif üyeleri imar engelini aşamadı. Belediye ise, Kooperatif’e ait iki parsele yönelik kamulaştırmasız el atma işlemi yaptı. Kooperatif üyeleri, belediyeye karşı 5 yıl önce dava açtı. Yargıtay'ın da haklı bulduğu üyeler, kazandıkları 12.6 milyon liranın tahsili için icra işlemi başlattı.
DAVASI 5 YIL SÜRDÜ
S.S. Oran Doktorlar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni karşı karşıya getiren sürecin başında, Mayıs 2007 tarihli bir karar yatıyor. Belediye Encümeni 3 Mayıs tarihli kararda, Kooperatif'e ait iki parselin de "Yeni Güney Park Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" kapsamında değerlendirilmesini kararlaştırdı. Yapılan 'kamulaştırmasız el atma' işlemi sonrası, Kooperatif üyeleri kendilerine ait mülke giriş dahi yapamadı. Taraflar arasında yürütülen görüşmede de sonuç çıkmayınca 5 yıl önce dava açıldı.
NE HUKUKİ NE FİİLİ EL ATMA VAR
Belediyeye karşı açılan davada, yapılan işlem nedeni ile Kooperatif üyelerinin zarara uğradığı kaydedildi. Belediye adına mahkemeye sunulan savunmada ise, "Ortada ne hukuki ne fiili el atma var" denilerek davanın tüm yönleri ile reddine karar verilmesi talep edildi.
MAHKEME RET ETTİ
Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Haziran 2014 tarihli kararla, davanın usulden reddine karar verdi. Kooperatif avukatları kararı temyiz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını bozdu. Dosya tekrar, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine döndü.
12.6 MİLYON LİRALIK TAKİP
Mahkeme, taraf vekillerinin beyanlarını aldıktan sonra geçen geçen 8 Mart günü kararını verdi. Mahkeme, 2.382 metrekare toplam büyüklüğü olan 2 parsel için Kooperatif'e 8.563.397 lira ödenmesine hükmetti. Mahkeme kararı sonrası, 28 Mayıs 2013'ten itibaren yasal faiz işletilen tutar 12.649.883 TL olarak icraya konuldu.
EMSAL DOSYA 3 KEZ KAYBOLDU
S.S. Oran Doktorlar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Av. Şule Ünlü Doğan, daha önce Çankaya Hekimler Sitesi Yapı Kooperatifi adına 34 milyon liralık benzer bir dava kazandıklarına işaret ederek "Önceki kararımızın emsal oluşturması ile, bu bölgede Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırmaksızın fiilen el attığını ispatla, 12.6 milyon lira gibi bir değerin belediyeden alınmasına karar verilmesi hukuk mücadelesi ile sağlanmış oldu. Dosyaya sunduğum emsal dosya yargılama boyunca en az 3 kez kayboldu. Bu durum tutanakla da sabit. Kararı nihayete erdirmek oldukça meşakkatli oldu" dedi.
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