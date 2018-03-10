Arsalar ihale dışı

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde söz konusu fabrikalarda çalışanlarla, pancar ekimi yapan çiftçilerin korunması ve fabrikalarda üretimin devamlılığının temel ilke olarak belirlendiğinin altını çizen Fakıbaba, “Özelleştirme sürecinde, çalışanlarımızın bütün hakları korunacak ve hiçbir mağduriyet oluşmayacak. Çalışanlarımızın yanı sıra çiftçilerimizin de hakları korunacak. Türkşeker’e pancar temin eden çiftçilerimiz, mevcut kotaları kapsamında pancar üretmeye devam edecekler. Özelleştirilecek fabrikalara, üretime devam edilmesi zorunluluğu da getirildi. Fabrikayı alacak yatırımcı, şartname gereği kota dahilinde üretim yapmak mecburiyetinde” dedi. Özelleştirme ile şeker pancarı fabrikalarının daha etkin çalıştırılması ve verimliliklerinin artırılması, böylece üretim maliyetlerinin azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayan Fakıbaba, maliyetlerin aşağı çekilmesinin, yurtiçi pancar şekeri fiyatları ile dünya fiyatları arasındaki farkı azaltacağını, pancar şekerinin daha uygun fiyatlardan tüketilmesine imkan sağlayacağını ve sektörün rekabet gücünün geliştireceğini aktardı. Fabrikaların, arsası için alınacağı iddiasının yanlış olduğuna dikkat çeken Bakan Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şeker üretimi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan arsa ve araziler ihale dışında tutulmuştur. Özelleştirmeyle birlikte Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) üretiminin artacağı iddiası da doğru değildir. NBŞ üretiminde, kanunla sınırları belirlenmiş bir kota vardır. Bu kota miktarının artırılması söz konusu değildir. Şekerle ilgili kota yetkisinin Bakanlar Kurulu’na devredilecek olmasıyla ilgili dile getirilen iddialar da tamamen yanlış ve spekülatiftir.”