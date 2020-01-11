Arnavutluk'a TOKİ imzalı 500 konut

Arnavutluk’ta 26 Kasım’da yaşanan büyük depremden sonra Türkiye bölgenin yaralarını sarmak için harekete geçti. İlk günden gıda, çadır, sağlık personeli ve risk tespit ekibi yollayan Türkiye, TOKİ eliyle 500 konutu hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bölgede başlanan hasar tespit çalışmaları ardından hibe niteliğindeki konutların yapımına kısa süre içinde başlanacak.

6 AYDA TAMAMLANACAK

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konutları hayata geçirmek için ‘Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’ metnini hazırladıklarını söyledi. Bakan Kurum, “Yapım sürecinde uygulamaları, bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yapacak. İnşaat ocak ayı sonunda başlayacak, 6 ayda tamamlanacak” dedi. Bakan Kurum, dün Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ve Arnavutluk Çevre ve Turizm Bakanı Blendi Klosi ile de görüştü. Bakan Kurum ile beraberindeki heyet bugün de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın katılacağı törende proje protokolünü imzalayacak.

AZ KATLI YAPILAR

Proje, Arnavutluk’un Laç bölgesinde inşa edilecek. Yer teslimi ardından ocak ayı sonunda inşaata başlayacaklarını belirten Kurum, “Arnavutluk kültürüne uygun şekilde mahalle yaşantısını sergileyecek, zemin artı dört katı geçmeyen örnek bir proje yapmak istiyoruz” diye konuştu.

BU PROJE BİZE ÖRNEK OLACAK

ARNAVUTLUK Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj, Türk halkına ilk günden itibaren sağlanan dayanışma süreci için teşekkür etti. Türkiye’nin her anlamda yardım elini uzattığını belirten Ahmetaj, ülkeye yapılacak 500 konut için dün itibariyle somut adımın atıldığını dile getirdi. Bakan Ahmetaj, “Proje, teknolojisi ve çevre olan saygısıyla bizim yapacağımız projeler için de örnek teşkil edecek” diye konuştu. Ahmetaj, şöyle devam etti: “İnşaat süreci çok hızlı adımlarla ilerleyecek, TOKİ tarafından gerçekleştirilecek projenin temmuz ayında bitirilmesi planlanıyor. Bu büyüklükte bir proje ile biz de karşılaşmadık, çok değerli bizim için.”

YARDIM ÇOK HIZLI GELDİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, şunları söyledi: “Yardım çok hızlı bir şekilde yapıldı. Türkiye’den gelen 1.600 çadır için teşekkür ederim. Biliyorsunuz kış…Yazlık çadırlarda kalıyorlardı. Fakat yine de bu tür afetlerin ilgili noktasında Türkiye ile daha güçlü bir işbirliği yapıldı. Sizin çok güçlü çok etkili çalışmalarınız var. Biz birbirimize çok yakınız. Hem afetleri hem mutlu anları paylaşmamız önemli. ”