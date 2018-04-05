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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Nuray BABACAN / ANKARA
05.04.2018 - 01:46, Son Güncelleme:

Arkamdan iş çeviriyorlar

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Arkamdan iş çeviriyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerini Ak Parti’nin son MYK toplantısında da sürdürdü. Erdoğan, “Yurtdışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Sonra ben yurt dışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler” dedi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ekonomi yönetimine açıktan yaptığı eleştirileri, AK Parti’nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK)Arkamdan iş çeviriyorlar
toplantısında da sürdürdü. Erdoğan’ın tepkisini Başbakan Binali Yıldırım yumuşatmaya çalıştı. Özellikle faizlerin düşürülmemesiyle ilgili görüşlerini yinelediği belirtilen Erdoğan’ın bu konuda uzun süreden beri yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını söyledi. Erdoğan daha önce yapılan toplantılardan örnek vererek, özetle şunları söyledi:

BU NASIL TEK ADAMLIK
“Yurtdışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Nurettin Canikli ve Nihat Zeybekci de oradaydı. Sonra ben yurt dışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Böyle bir şey olabilir mi? Bağımsızmış... İyi de onların aldığı kararın bedelini biz ödüyoruz. Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler. Ekonomi konusunda bazı arkadaşlarımızın açıklamaları çok yanlış. Ekonomik göstergelere bakıyorsunuz en az 50 gösterge olumlu yönde gelişiyor, ama onlar sıkıntılı olan bir iki başlık üzerine konuşuyorlar. Bu büyük terbiyesizlik. Ben sürekli faizlerin aşağı çekilmesi konusunda uyarıyorum. Toplantılarda tamam diyorlar, ama aksi yönde faiz düzenlemesi yapıyorlar. Böyle saygısızlık olur mu?”

BAŞBAKAN ARAYA GİRDİ
Başbakan Binali Yıldırım, “Ekonomiyle ilgili tüm gösterge ve öneriler kendi aramızda yapılan toplantılarda her yönüyle değerlendiriliyor” diyerek, araya girince Erdoğan, “Sadece kendi aramızdaki toplantılarda değil ki, çıkıp kamuoyu önünde de paylaşıyorlar. Görmedik mi geçen gün yapılan toplantılardaki konuşmaları” sözleriyle tepkisini sürdürdü. Erdoğan, ilk kez MYK toplantısında ekonomi yönetimi için bu kadar sert değerlendirmeler yaparken, isim kullanmadı.

Arkamdan iş çeviriyorlar


Mehmet Şimşek istifa mı etti?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın kamuoyuna açık olarak yaptığı ilk değerlendirmelerin ardından, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifasını Başbakana ilettiği iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. Yıldırım’ın devreye girerek bu girişimi önlediği, konunun Cumhurbaşkanına da iletildiği öne sürüldü. Şimşek’in de son üç günden beri kamuya açık programlar yapmayarak, sessiz kalmasının eleştirilerden kaynaklandığı dile getirildi. MYK’da yapılan bu değerlendirmelerin ardından, ilgili bakanlara, faizlerin aşağı çekilmesiyle ilgili çalışma yapmaları talimatı verildiği öğrenildi.

Takip ediyorum kıyma 2 TL artmış

TOPLANTIDA et fiyatlarının aşağı çekilememesi de ayrı bir tartışma konusu oldu. Erdoğan, önündeki verilere bakarak, “Et fiyatlarında istenilen düşme sağlanamadı. Bakıyorum, kıyma iki lira artmış” değerlendirmesi yaptı. Erdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın daha fazla inisiyatif olmasını istedi ve “Ne gerekiyorsa yapsınlar” dedi. Bazı MYK üyeleri, ithalatla ilgili sınırlandırmanın belirli sürelerle kaldırılabileceği ve böylece et fiyatlarının aşağı çekilebileceğini söylediler. Hükümetin, özel sektöre belli sürelerle et ithalatına izin verilerek, fiyatların aşağı çekilmesi yönünde karar alabileceği ifade edildi.

ET KAÇAKÇILIĞI
Toplantıda, et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle özellikle Gürcistan gibi ülkelerden kaçak et getirildiğini dile getiren MYK üyeleri oldu. Bir üye, “Vücutlarına et sarıp getiriyorlarmış. Orada 5 liraya aldıkları eti 40 liraya satıyorlarmış” diye anlatınca, Erdoğan, “Bu nasıl olur ya bu mümkün mü?” dedi. Erdoğan’a konuyla ilgili olarak Gümrük Bakanının daha önce yaptığı açıklama dizüstü bilgisayarından gösterildi. Erdoğan, açıklamalara ve habere şaşırarak, “Bu nasıl iş? O kadarcık etle ne yapabilirler” tepkisini gösterdi.

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