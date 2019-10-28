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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.10.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

Arjantin'de dolar satın alımına yeni kısıtlama

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Arjantin'de dolar satın alımına yeni kısıtlama

Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankası (BCRA), genel seçimlerin sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra, yatırım amaçlı dolar satın alımına getirilen sınırı aylık 10 bin dolardan, 200 dolara düşürdü.

BCRA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkedeki mevcut belirsizlik karşısında, BCRA, bu pazar rezervlerini korumak amacıyla bir dizi önlem almıştır. Açıklanan önlemler, 2019 Aralık ayına kadar geçerlidir. Banka hesabı olan kişiler için aylık dolar satın alımı 200, nakit dolar alımı ise 100 dolar olarak sınırlandırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BCRA, ön seçimlerin düzenlendiği ağustos ayından bu yana toplamda 6 milyar dolar bozdurdu.

Ülkede ağustosta düzenlenen ve bütün anket şirketlerini yanıltan ön seçimlerde Arjantin Devlet Başkanı Macri'nin, ülkenin yeni Devlet Başkanı Alberto Fernandez'den yüzde 15 daha az oy almasının ardından piyasalar çökmüş, Arjantin pezosunun dolar karşısındaki kaybı yüzde 30'u aşmış ve ekonomide büyük bir gerileme görülmüştü.

Ülkede dün düzenlenen seçimlerde ise Fernandez yüzde 96'sı açılan sandıkların geçerli oyların yüzde 48'ini alarak ülkenin yeni devlet başkanı oldu. Macri'nin önderliğini ettiği Herkes İçin Bir Arada Koalisyonu ise yüzde 40 oranında oy aldı.

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