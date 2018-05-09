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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
09.05.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

Arjantin IMF kapısında

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Arjantin IMF kapısında

Arjantin IMF ile finansal bir anlaşma arayışında

Bir dönem kreditörlerini akbabaya benzeterek suçlayan Arjantin, yüzde 40'a çıkan faizler ve yerel para biriminde devam eden sert satışlarla darboğaza giren ekonomisiyle Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kapısını çaldı.

 Arjantin, IMF ile finansal bir anlaşma üzerine görüşmelere başladı.

 Devlet Başkanı Mauricio Macri, televizyonda yaptığı açıklamada, IMF Başkanı Christine Lagarde ile görüşmesinde, ülkedeki ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek için esnek kredi hattı uygulanması ve dünya genelindeki, artan faiz oranları, daha yüksek petrol fiyatları gibi çeşitli konuları görüştüğünü belirtti.

 Arjantin'in, dış finansmana en fazla bağlı olan ülkelerden biri olduğunun altını çizen Macri, "Bu durum karşısında ve önleyici olarak, IMF ile görüşmeye başladım. Birkaç dakika önce Christine Lagarde ile görüştüm ve bugün bir anlaşma üzerinde çalışmaya başlayacağımızı doğruladı." ifadelerine yer verdi.

 Kredi hattının büyüklüğü ile bilgi paylaşmayan Macri, bunun, "büyüme ve kalkınma programının güçlenmesi" konusunda Arjantin'e yardımcı olacağını söyledi.

 Arjantin Merkez Bankası, geçen hafta, Arjantin pesosundaki değer kaybının önüne geçmek için art arda faiz artırıma gitmiş ve faiz oranı yüzde 40'a çıkmıştı.

 Arjantin, 2001 krizinden sonra ülkenin geçtiği zor süreçte tahvilleri ucuza alan ve borcun yeniden yapılandırma çabalarına da yanaşmayan fonları akbabalar olarak tasvir etmişti.

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