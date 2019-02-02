Arjantin direkten dönmüş! Tosun’un Arjantin planı

Çiftlikbank’ın elebaşı ‘Tosun’ lakâplı Mehmet Aydın’ın en yakınındaki isimlerden olan ve geçtiğimiz hafta yakalanan ‘Sosyal Medya Sorumlusu’ Umeyr Karakoç’un ifadelerine Hürriyet ulaştı. Karakoç ifadesinde Mehmet Aydın’ın Arjantin ve kurmayı planladığı oyun sistemini anlattı. Karakoç, Uruguay’dan taksiyle geçtikleri Arjantin’de Mehmet Aydın’ın hastanalarak iki gün yattığını, Türk konsolosluğundan da bürokratik işlemler için gerekli belgeleri alamayınca vazgeçerek Türkiye’ye döndüklerini söyledi. Karakoç, ‘mafya musallat olmasın diye’ Aydın’ın, finans ve yazılım ekibini yurtdışına çıkardığını da iddia etti.

ARJANTİN PLÂNI

“2017 Haziran ayı olabilir. Brezilya’nın Sao Paulo şehrine gittik. Oradan da Uruguay’a geçtik. Bir hafta orada kaldık. Mehmet’in bu sefer ki amacı Arjantin’de bir Fame Game firması kurmaktı. Osman Naim Kaya dil bildiği için Mehmet’e yardımcı oluyordu. Orada kiralanmış bir ev ve araç (BMW X4M4) vardı. Yani önceden hazırlanmıştı. Amaç arabayla Arjantin’e geçmekti. Ancak arabanın belgeleri tamam olmadığı için Arjantin’e geçirmediler. Sonradan taksiyle Arjantin’e geçiş yaptık. Boenes Aires’te Shareton Hotel’de kaldık. Mehmet orada hastalandı. İki gün kadar yattı. Sonra Türk konsolosluğuna gittik. Ancak Mehmet istediği belgeleri oradan alamadı. İşlemler yapılmadı. İşlemleri halledemeyince Türkiye’ye uçakla döndük.“

“MAFYA MUSALLAT OLABİLİR”

“Mehmet Aydın, firmanın finans ve yazılım kısmında çalışanların artık yurtdışında çalışması gerektiğini, çünkü mafyanın musallat olabileceğini söylüyordu. Yazılım ve finans ekibiyle birlikte Arjantin’e gittik. Arjantin’e gitmeden önce Ataşehir’de bir otelde bayilere bilgilendirme toplantısı yapıldı. Şirketin bu birimlerinin yurtdışında faaliyet göstereceği belirtildi. Boenes Aires’te bir ev tutuldu. Home ofis olarak kullanıldı. Hepimiz orada çalıştık. “

BAHAMALAR’DA KURBAN TATİLİ

“Kurban bayramı geliyordu. 15 günlük bir tatil düşünüldü. Bahama adalarına hep birlikte gittik. Mehmet’in babası vefat etmişti. Türkiye’ye gelip tekrar Arjantin’e döndük. Biz Arjantin’deyken veri tabanımızın ele geçirildiğine dair bir e-posta almıştık. Bunu yazılımcıya gösterdim. ‘Önemli değil’ dedi. Ancak aynı mail Bahamalar'dayken aynı kişi e-postayı Mehmet’e de atınca durum ciddileşti. Cudi Cumhur (yazılımcı) sistemdeki açıkları kapatmak için çalışmaya başladı. Biz de bu kişinin kim olduğunu tespit etmeye çalıştık. Sonradan bu kişi birkaç kez daha sisteme girdiğini söyledi. Onunla ilgili suç duyurusunda bulunduğumuzu hatırlıyorum”

“DUBAİ’DE DE KURACAKTIK”



“Karakoç Dubai’de kurmak istediklerini sistemi de şöyle anlattı: “Türkiye’deki gibi aynı sistemi Dubai’de kurmayı düşünüyorduk. Orada bir yerel oyun kurulacaktı. İnternetten oynanacaktı. Ayrıca kahvaltı salonları da açılacaktı. Ben oranın kârından pay alacaktım. Ancak bu durum gerçekleşmedi.”