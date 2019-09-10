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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
10.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Arızalı ikinci el motora para iadesi

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Arızalı ikinci el motora para iadesi

Satın aldığı 2. el otomobilin motorunda arıza çıkması sonucu parasının iadesini isteyen ancak sonuç alamayınca yargıya başvuran kişinin açtığı davada, satış bedeli olan 52 bin 500 liranın iadesine karar verildi.

 İzmir’de yaşayan Erkan Şentabaklar, internet üzerinden verilen bir satış ilanı üzerine beğendiği aracı satın almak için Sakarya’nın Akyazı ilçesine gitti. 52 bin 500 lira ödeyerek aracı satın alan Şentabaklar, İzmir’e dönmek için yola çıktığında araç Balıkesir ili sınırlarında aniden durdu.

Şentabaklar, çekici yardımıyla İzmir’e döndü ve aracını tamire götürdü. Tamirde kendisine aracın önceden motor arızası verdiği, motorun tamir gördüğü ve eski haline dönmesi için KDV hariç 37 bin lira harcama yapması gerektiği söylendi. Şentabaklar, bunun üzerine ödenen araç bedeli ile harcamaların iadesini talep etti, olumlu bir sonuç alamayınca konuyu Ocak 2018’de yargıya taşıdı. Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava kapsamında alınan bilirkişi raporunda, davalının otomobil alım ve satımı yaptığı, araçların problemlerini teşhis edebileceği, arabanın motoruna önceden müdahale edildiği ve arızanın kullanıcı kaynaklı olmadığı belirtildi.

SATICI SORUMLU

Mahkeme, “aracı satan davalının satıcı sıfatıyla aracın ayıbından sorumlu olduğu” gerekçesiyle aracın davalıya iadesine, satım bedelinin ise davalıdan tahsiline karar verdi. Şentabaklar’ın avukatı Bülent Ötkün, “Bilirkişi raporunda araçta tespit edilen ‘motor yatak sarması’nın tüketici tarafından araç satın alınırken tespit ya da teşhisinin mümkün olamayacağı, bunun basit bir muayeneden ziyade teferruatlı bir araştırma ve inceleme gerektirdiği, bu noktada da müvekkilimizin ek bir yükümlülük altına sokulamayacağı düşünülerek araçta gizli ayıp olduğu gerekçesiyle müvekkilimizin ödediği paranın da iadesine karar verilebileceği belirtilmiştir” dedi.

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