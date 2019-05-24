Arıtma tesislerinde mühendis zorunlu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, atıksu arıtma tesisleri sorumlularının çevre mühendisi olması zorunluluğu getirdi.
Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışacak Teknik Personele İlişkin Tebliğ dünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Böylece artık atıksu arıtma tesisleri eş dost akraba tavsiyesiyle gönderilen ilkokul, ortaokul mezunu niteliksiz kişilerce yönetilemeyecek. Bakanlığın belediyelere ait bin 200’e yakın atıksu tesisini inceleyerek yarısından fazlasının çalışmadığı tespiti yaptığını anlatan Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, “Bakanlık bizlerin görüşleri doğrultusunda bu tesisleri işinin ehli, deneyimli çevre mühendislerinin yönetmesi zorunluluğu getirdi. Oysa bu tesislerin yöneticilerine ilişkin hiçbir kriter bulunmuyordu. Belediyelerde buralar genellikle sürgün yeri olarak kullanılırken, organize sanayi bölgelerinde (OSB) de yönetimlerin eş dost akrabalarının tavsiyesiyle alınan yine yetkin olmayan kişilerce yönetiliyor. Şimdi bu tesisler doğru kişilerce yönetileceğinden sularımız daha az kirlenecek. Böylece tarım alanlarımız daha temiz sularla sulanacak, belediyelerin suları arıtma maliyeti düşecek” dedi.
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