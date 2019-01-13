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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.01.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Arıcılıkta en yüksek destek Ordu'ya

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Arıcılıkta en yüksek destek Ordu'ya

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arıcılık sektörüne 7 yılda 80 milyon liralık hibe desteği verildiğini belirterek, "Bu hibelerden en çok yararlanan şehrimiz ise Ordu oldu." dedi.

 

PAKDEMİRLİ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IPARD Programı kapsamında, arıcılık, arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik proje üreterek yatırıma dönüştürmek isteyen girişimcilere yüzde 55-65 hibe fırsatları sunulduğunu anımsattı.

Bu kapsamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından arıcılık sektörüne 7 yılda 80 milyon liralık hibe desteği verildiğini ifade eden Pakdemirli, "Bu destekler toplam 175 milyon lira tutarındaki bin 855 arıcılık projesine verildi. Bu hibelerden en çok yararlanan şehrimiz ise Ordu
oldu. Ordu'da toplam yatırım tutarı 33 milyon liralık 348 projeye 15 milyon lira hibe desteği verildi." diye konuştu.

Pakdemirli, hibe desteklerinde Ordu'yu, Sivas ve Van'ın takip ettiğine işaret ederek, arıcılığa verilen hibelerle 42 şehirde ortalama 3 bin vatandaşa yeni istihdam alanı oluşturulduğunu aktardı.

Arıcıların ağırlıklı olarak gezgin oldukları için makine ekipmana daha çok yöneldiklerine dikkati çeken Pakdemirli, "Sağlanan hibelerle arıcıların daha sağlıklı ve verimli üretim yapmalarına olanak sunuyoruz. Bal ve diğer arı ürünleri için, yatırım kapsamına girilebilmesi için kovan sayısı en az 30, en fazla 500 olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, geçen yıl arıcılık projelerine 8,5 milyon lira hibe desteğinde bulunulduğunun altını çizerek, "Ayrıca IPARD-II 3. arıcılık ve bal üretimine yönelik toplam bütçesi 26 milyon liralık 280 proje onaylanarak projelerin başvuru sahibi olan girişimcilerimiz 15 milyon liralık hibeye hak kazandı." dedi.
Arıcılara ücretsiz proje hazırlama imkanı sunulduğunu hatırlatan Pakdemirli, TKDK'nin, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Türkiye Bal
Üreticileri Merkez Birliği ile imzaladığı protokol kapsamında arıcıların projelerini ücretsiz hazırlatabileceğini sözlerine ekledi.
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