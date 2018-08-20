Arefe gününde kuyumcular açık mı? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları..
Altın piyasasında hareketli günler yaşanırken, vatandaşlar bazı soruların cevaplarını merak ediyorlar. Bunların en başında gelenlerden biri ise arefe gününde kuyumcular açık mı? sorusu geliyor. İnternette aranan diğer bir konu ise çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğu? İşte altın fiyatlarında son durum ve piyasalarda yaşanan gelişmeler..
Altın fiyatları bugünün aranan konuları arasında yer alırken, arefe günü kuyumcular açık mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arefe günü kuyumcular açık. Bir çok semtte bayramın 3. günü ve devamında kuyumcuların açık olması bekleniyor.
Altının gram fiyatı bugün 231 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram fiyatlarındaki son durumun ardından çeyrek altın fiyatları 379 liradan satılırken, 369 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 1550 liradan işlem görürken, 1520 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı ise 211 liradan işlem görüyor. 22 ayar bileziğin bozdurmak isteyenler ise 201 liradan gram fiyatı ile işlem yapabiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle