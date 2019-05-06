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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.05.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Arçelik’ten küresel ısınmaya dikkat çeken bir adım daha: Bu kez hedef Everest

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Arçelik’ten küresel ısınmaya dikkat çeken bir adım daha: Bu kez hedef Everest

“Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla sürdürülebilirlik konusunda önemli çalışmaları hayata geçiren Arçelik, küresel ısınma konusunda farkındalık yaratmaya dönük çalışmalarında hedef büyüttü. CEO Hakan Bulgurlu Everest’in zirvesine tırmanmayı deneyecek.

Sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde küresel ısınmaya dikkat çekmek için Afrika’nın en yüksek zirvesi Kilimanjaro, Avrupa’nın en yüksek dağı Elbrus ve Asya kıtası dışında dünyanın en yüksek noktası olan Aconcagua’ya tırmanış organizasyonu gerçekleştiren Arçelik, bu kez dünyanın zirvesini hedefliyor. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, iklim değişikliğinin etkileri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı’nda 8.848 metre yüksekliğe tırmanmayı hedefliyor. Nisan ayı sonunda başlayıp 3 hafta sürmesi beklenen tırmanış, dünyanın dört bir yanındaki liderleri, tüketicileri, işletmeleri ve çalışanları küresel ısınmayı ve onun etkilerini azaltmaya davet etme amacı taşıyor.

Arçelik küresel bir şirket olmanın sorumluluğuyla, faaliyet gösterdiği 150’ye yakın ülkede çevre dostu ürünlerin yaygınlaştırılmasına öncülük ederken bu alanda farkındalığı artırmaya dönük projeleri de hayata geçiriyor. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, tüm dünyanın mücadele etmesi gereken en öncelikli konu iklim değişikliği. Everest Dağı ise küresel ısınmadan en çok etkilenen yerlerden biri konumunda bulunuyor. Önlem alınmadığı takdirde, Everest’in de aralarında bulunduğu Himalaya Dağları, 2100 yılına kadar buzullarının üçte ikisini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Everest Dağı tırmanışı, Arçelik Global’in ve Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu’nun sosyal medya hesaplarından paylaşılacak*. Arçelik ekibi daha önce de 2011 yılında Kilimanjaro, 2017 ve 2018 yılında Elbrus, Ocak 2019’da Aconcagua tırmanışlarını takım ruhu ve liderlik becerileri sayesinde başarıyla sonuçlandırmıştı. Sürdürülebilirliği faaliyetlerinin merkezine alan ve portföyünün yüzde 90’dan fazlası geri dönüştürülebilir ürünlerden oluşan Arçelik’in 2025 yılı itibariyle üretimde karbon nötr olma hedefi bulunuyor.

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