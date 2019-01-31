Arçelik'ten 851 milyon lira kar
Arçelik 2018 yılına ilişkin bilanço gerçekleşmelerini açıkladı. Şirket 2018'de cirosunu yüzde 29 oranında artırdı.
Arçelik'in 2018 yılı net kârı yüzde 1 artışla 851.8 milyon lira oldu.
Şirketin dün akşam KAP'a gönderdiği 2018 mali tablolarına göre toplam hasılatı bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 26.9 milyar lira oldu.
Bu yıl beklentilerini de açıklayan Arçelik, yaklaşık yüzde 25 ciro artışı ve yaklaşık yüzde 10.5 FVAÖK marjı bekliyor. FVAÖK'ünü bu yıl 3.3-3.7 milyar lira arasında öngören şirketin uzun vadeli FVAÖK marjı da yaklaşık yüzde 11.
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