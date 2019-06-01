Aras Kargo'yu ipten alan karar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAras Kargo'yu ipten alan karar
GeriEkonomi Aras Kargo'yu ipten alan karar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
01.06.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Aras Kargo'yu ipten alan karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aras Kargo'yu ipten alan karar

TÜRKİYE genelindeki yüzlerce şubesi ve binlerce çalışanı ile hizmet veren Aras Kargo, sektörün en büyük şirketi konumunda.

Şirketin hali hazırda 4 ortağı bulunuyor. Yüzde 75’lik hisse Aras ailesinden üç isme, yüzde 25 hisse ise Viyana merkezli Austrian Post’a ait. Şirketteki sıkıntı ise 3 yıl önce baş gösterdi. Hisse alım opsiyonunun kullandırılması konusunda taraflar arasında ortaya çıkan anlaşmazlık çözülemedi. Yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmayınca, Evrim Aras’ın 3 yıl önce açtığı dava sonrası şirkete kayyum atandı.

ŞİRKET FESHEDİLSİN

Anılan davanın yanı sıra, ikinci bir davanın daha açıldığı anlaşıldı. Davayı, şirketin yüzde 26.86 hissesine sahip olan Evrim Aras açtı. Aras Kargo AŞ’ye karşı açılan davada, şirketin feshine karar verilmesi istendi. Verdi Avukatlık Ortaklığı’nın hazırladığı dava dilekçesinde, bu talebin gerekçelerine ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verildi. Dava dilekçesinde özetle şöyle denildi: “Şirket yönetiminde çift başlılık var. CEO ayrı CFO ayrı hareket ediyor. CEO’nun taleplerini, CFO’ya bağlı birimler yerine getirmiyor. CEO’nun atamasını A grubu hissedarlar, CFO’nun atamasını ise B grubu hissedar olan Austrian Post yapıyor. A grubu hissedarlar arasında da derin anlaşmazlık var. Ortaklığın birlikte yürütülmesi artık mümkün değil. Ortaklar arasında iletişim kalmadı; ortak amaçlarını yitirdiler. Şirket, yönetim kurulundan yoksun bir biçimde faaliyet yürütüyor. Ya, davacıya ait hisse rayiç değer üzerinden alınsın ya da şirketin tasfiyesine karar verilsin.”
Davaya, yüzde 25 hissedar olan Austrian Post müdahil oldu. Austrian Post adına Esin Avukatlık Ortaklığı adına yapılan savunmada ise şunlar kaydedildi: “Davalı Aras Kargo’nun durumu, işlemez haldeymiş gibi gösterilmiş. Şirket, faaliyetlerini sürdürüyor. Ödemelerinde herhangi bir sorun yok. Davacı, müvekkil şirketi sistematik olarak yıpratıyor; şirketin yönetimini zor durumda bırakmak istiyor. Davacının asıl amacı, şirkette organsızlık hali yaratarak bu durumu kendi lehine kullanmak istiyor. Davanın reddine karar verilsin.”

Mahkeme, geçen günlerde yaptığı 10’uncu celsede kararını verdi. Duruşmaya davacı avukatları katılmadı. Hem Aras Kargo, hem Austrian Post hem de, yüzde 26,86 hissenin sahibi olan Barış Baran Aras’ın avukatları “davanın reddine karar verilsin” dedi. Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Karara, davacı taraf avukatlarının itiraz hakkı bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Uber XL faaliyetlerini Türkiye'de sonlandırdı
THY'de bayram yoğunluğu! Tam 482 uçak sefer yapacak
İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye bu daralmadan çıkacak güçlü ekonomik yapıya sahip
Borsa pazartesi günü öğlene kadar açık olacak