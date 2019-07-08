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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
08.07.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Arapapıştı Kanyonu hayran bırakıyor

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Arapapıştı Kanyonu hayran bırakıyor

AYDIN’ın Bozdoğan ilçesindeki, Arapapıştı Kanyonu, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Aydın, Denizli ve Muğla illeri arasında kalan Arapapıştı Kanyonu dünyanın 8’inci harikası olarak adlandırılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 Nisan ayında turizme açılarak tekne turları başlayan Kemer Barajı’nda yer alan kanyonu, her gün ortalama 2 bin kişi ziyaret ediyor. Kanyondaki tekne turlarına katılmak isteyen yetişkinler 40 TL, öğrenciler ise 30 TL ödüyor. İzmir, Ankara ve İstanbul’un yanı sıra, yurdun çeşitli illerinden gelen ziyaretçiler, onlarca kuş ve balık türünü görebilecekleri 14 kilometrelik tekne turu yapıyor. Yemyeşil sularda yapılan 2 saatlik tekne turlarında ziyaretçilere, içerisinde dönemin kralı ve ünlü savaşçıları için yapılmış 5 bin yıllık antik kaya mezarları ile Roma ve Bizans dönemine ait Xyatis Antik Kenti kalıntıları ve M.S. 1200 yılına ait yaklaşık 300 kişinin barınabileceği ve kayaların içine gizlenmiş tapınak bulunan kanyonun tarihi, tekne kaptanları tarafından anlatılıyor. Tekne turunda keyifli vakit geçiren ziyaretçiler, fotoğraf çektirerek o anları ölümsüzleştiriyor.

Tur sonrası tekneden inen ziyaretçileri Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı, İzmir Marşı ile karşılıyor. Seyir Tepesi’ne çıkan ziyaretçiler, gördükleri manzaraya hayran kalıyor.

Arapapıştı Kanyonu hayran bırakıyor
İzmir’den grup olarak Arapapıştı Kanyonu’na gelen Özlem Polat, "Şirkette genelde bu tür organizasyonları ben düzenliyorum. Son zamanlarda internetteki tur şirketlerinde buranın çok favori olduğunu gördüm. Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra bu fikrimi arkadaşlarıma da sundum. Mayıs ayında suların daha yüksek olduğunu öğrendik ama gelmek bugüne nasip oldu. Hepimiz çok beğendik ve çok güzel eğleniyoruz. Buradan döndüğümde iş ve aile çevreme kesinlikle buraya gelip görmelerini tavsiye edeceğim" dedi.

Üşler Kutlu ise "İzmir’den grup halinde burayı görmeye geldik. Kanyonu internetten öğrendik. Eşim de böyle yerleri gezmeyi seviyor. Antalya’da da böyle bir kanyon vardı. Buraya ilk kez geldik. Çok güzel bir kanyon ancak daha da ilave şeyler yapılarak buradaki hizmet kalitesi arttırılabilir" diye konuştu.

Ankara’dan eşiyle birlikte gelen Faruk Kayserilioğlu (91) da "Burası tarih boyunca okuduğumuz dinlediğimiz ve görmek istediğimiz bir yerdi. Dostlarımızın tavsiyesiyle bugün gelmek nasip oldu. Burada olmaktan mutuyuz" dedi. Eşi Nebahat Kayserilioğlu (85) da cennetten bir köşe olan Arapapıştı Kanyonu’nda olmaktan büyük keyif aldığını belirtti.

Afyonkarahisar’dan gelen Adem İçöz de "Buranın sürekli adını duyuyoruz. Özellikle bu güzellikleri görebilmek için eşimle birlikte geldim. Arapıştı Kanyonu, doğanın insanoğluna bahşettiği en güzel yerlerden biri. Burayı herkesin görmesi lazım. Bu güzelliklere sahip çıkmamız gerekiyor. İlk kez gördüğüm bu doğal güzelliğe hayran kaldım" dedi.

 

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