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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
25.09.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Aramco'nun petrol üretimi eski günlerine döndü

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Aramco'nun petrol üretimi eski günlerine döndü

Suudi Aramco saldırıların ardından beklenenden önce eski üretim rakamlarına döndü.

Suudi Arabistan 14 Eylül'de gerçekleşen saldırıların ardından beklenenden daha kısa sürede eski üretim değeri olan 11.3 milyon varile ulaştı.

Kaynakların Reuters'a verdiği bilgilere göre beklenenden daha kısa sürede petrol üretiminde eski rakamlara ulaşan Suudi Arabistan'ın Abqaiq petrol rafinerisinin günlük ham petrol üretimi pazartesi günü verilen bilgilere göre yaklaşık 3 milyon varil seviyesindeyken şu anda üretim 4.9 milyon varil seviyesinde. Khurais'te ise günde 1.3 milyon varil petrol üretiliyor.

14 Eylül'de gerçekleştirilen saldırılar tüm dünyada petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimi yarıya inerek 5.7 milyon varil azalmıştı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman ve Aramco CEO'su Amin Nasser petrol üretiminin Eylül sonuna doğru eski seviyesine döneceğini söylemişlerdi.

Saldırıların ardından %20 artan petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin yakın zamanda eski seviyesine döneceğini söylemesinin ardından düşüş göstermişti. Bugün ham petrol varil fiyatları 1 dolardan fazla düşerek 62 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Suudi yetkililer, geniş stoklarından ve diğer alanlardan petrol sağlayarak arzı saldırı öncesi seviyede karşılamayı başardıklarını açıkladılar.
    

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