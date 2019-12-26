MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAramco: Suudi-Kuveyt anlaşması petrol üretiminin önünü açtı
GeriEkonomi Aramco: Suudi-Kuveyt anlaşması petrol üretiminin önünü açtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Deniz Kılınç / İstanbul - DHA
26.12.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Aramco: Suudi-Kuveyt anlaşması petrol üretiminin önünü açtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aramco: Suudi-Kuveyt anlaşması petrol üretiminin önünü açtı

Suudi Arabistan merkezli petrol şirketi Saudi Aramco, Çarşamba günü Suudi Arabistan ve Kuveyt arasında imzalanan yeni anlaşmanın iki ülkenin sınırlarında bulunan tarafsız bölgede petrol üretimine devam edilmesine zemin hazırladığını savundu.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNAda yer alan habere göre Syydi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman ve Kuveyt Dışişleri Bakanı Sheikh Ahmad Nasser al-Mohammad as-Sabah Salı günü bölgedeki üretimine yönelik bir anlaşma bir mutabakat uzlaşması imzaladı.

Saudi Aramco Başkanı ve CEO'su Amin Nasser, şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu yeni anlaşmanın imzalanmasıyla iki taraf da artık bölgede üretime devam edilmesi üzerine fikir birliğine vardı. Taraflar, üretimin en yakın zamanda devam etmesi için elinden geleni yapacak" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle