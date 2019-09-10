Aramco/Nasser: Suudi Aramco halka arzı çok yakında
Suudi Aramco CEO'su Ain Nasser, şirketin uzun zamandır beklenen halka arzının çok yakında olduğunu söyledi.
Hissedarların hazır olduğu zaman halka arz edileceğini daha önce de söylediklerini belirten Nasser, Prens Abdulaziz'in de söylediği gibi halka arz çok yakında olacak. İlk kotasyonun yerel olması planlanıyor ancak farklı bölgelerde ikincil kotasyon için hazırız dedi.
Basına yansıyan diğer haberlerde Suudi Aramcon'un halka arzının danışmanlık hizmetlerini JPMorgan'ın vereceği duyuruldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle