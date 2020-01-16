Aralıkta ‘ev’e koştuk!

ARALIK ayında ülke genelinde yapılan konut satışlarında rekor kırıldı. Bugüne kadar aylık en çok 146 bin 903 rakamı görülmüşken, aralık ayında 202 bin 74 konut satıldı. Konut kredi faizlerinin önce 0.99’a, sonrasında birinci elde 0.79’a düşmesi, firmaların uygun ödeme koşullu kampanyaları ve 31 Aralık’ta sona eren KDV ve tapu harcı indirimi rekoru getirdi. Aralıkta yapılan satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47.7 arttı.

AĞIRLIK İKİNCİ EL SATIŞTA

Yılın ilk yarısında bekleyen alıcı ikinci yarıda harekete geçince kayıplar telafi edildi. 2019’da satılan toplam konut sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1.9 azalarak 1 milyon 348 bin 729 oldu. Türkiye genelinde konutların 332 bin 508’i banka kredili, 1 milyon 16 bin 221’i ise diğer satış türünde (peşin ya da senet) gerçekleşti. 2019 yılında banka kredili satışların payı yüzde 24.7 oldu. Türkiye’de 2019 yılında sıfır konut satışı 511 bin 682, ikinci el konut satışı ise 837 bin 47 olarak gerçekleşti. Sıfır konut satış oranı yüzde 37.9, ikinci el konut satış oranı yüzde 62.1 oldu.

YABANCIDA ZİRVE

Yabancılara yapılan konut satışları da 2019’da zirveyi gördü. Geçen yıl yabancıya satış bir önceki yıla göre yüzde 14.7 oranında arttı. 12 ayda toplam 45 bin 483 yabancı Türkiye’den ev aldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2019 yılında ilk sırayı 20 bin 857 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 8 bin 951 konut ile Antalya aldı. Antalya’yı 2 bin 539 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 213 konut satışı ile Bursa izledi. 7 bin 596 konutla Türkiye’den en çok ev alanlar Iraklılar oldu. Irak’ı 5 bin 423 konut ile İran, 2 bin 893 konut ile Rusya, 2 bin 208 konut ile Suudi Arabistan ve 2 bin 191 konut ile Afganistan izledi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ NE DİYOR?

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas

- Hüküme-timizin aldığı tedbirler neticesinde, 1 Ağustos itibarıyla kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0.99’a indirmesiyle başlayan süreçle ertelenen konut talebi canlanmış ve vatandaşlarımız yeniden konut alımına geçmişti. Sektörümüzün yeniden moral bulmasıyla birlikte 2020 yılının üretim ve istihdamın arttığı daha bereketli bir yıl olmasını temenni ediyoruz.

- Vatandaşlarımıza 2019 yılında sınırlı sayıda yeni ruhsat alındığını, ruhsat alımlarındaki bu düşüşle ve stokların gün geçtikçe erimesiyle mevcut konutların değerinin artacağını, yeni konutların ortalama yüzde 40-50 arası daha pahalıya mal edileceğini göz önünde bulundurmalarını tavsiye ediyoruz.

- 2019 sonunda biten harç ve KDV indirimi teşviklerinin birinci ele yönelik olarak uzatılmasını hükümetimizden talep ediyoruz.

İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı NAZMİ DURBAKAYIM

- Faizlerin gerile-mesine bağlı olarak ekonomi ve sektördeki güven endeksinin yükselmesi, satışların temelini sağlamlaştırırken 2020 için büyük umut oldu.

- Bu hafta içinde Meclis’e sunulan yeni imar yasasının, sektörde rafa kaldırılan projelerin tekrar gündeme gelmesine neden olacağının altını çizmek isterim. 2020’de gündeme gelecek yeni projeler, yatay mimariye uygun ve aşırıya kaçmayan sosyal donatılara sahip olacağı için beklenen fiyat artışlarının bir kısmını absorve edecektir diye düşünüyorum.

- Yeni bir rekor kıran yabancı satışlarının da bu yıl yeni bir zirve yapacağını öngörüyoruz. Geçtiğimiz yıl Körfez ülkeleri ve Rusya vatandaşlarının yoğun talebine bu yıl Çinli vatandaşların da büyük katkı sağlayacağını söyleyebilirim.

TAPU ERKEKTE

Konut seçiminde kadınlar ön planda olsa da tapuda durum farklı. 2019 yılında, erkekler yüzde 57.5 pay ile 775 bin 653, kadınlar yüzde 31.2 pay ile 420 bin 276 konut sahibi olurken, yüzde 1.8 pay ile 24 bin 141 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.