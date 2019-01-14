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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14.01.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Aralık’ta 151,4 bin kişi işe yerleştirildi

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Aralık’ta 151,4 bin kişi işe yerleştirildi

2018 yılı Aralık ayı işe yerleştirme 151 bin 440 kişi olarak gerçekleşti. Bu ayda ayında işe yerleşen 151 bin 440 kişinin yüzde 63’ü erkek, yüzde 37’si kadın oldu.

TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR)2018 yılı Aralık ayı kayıtlı işsiz istatistiklerini açıkladı. Buna göre Aralık ayı işe yerleştirme 151 bin 440 kişi olarak gerçekleşti. Aralık ayında işe yerleşen 151 bin 440 kişinin yüzde 63’ü erkek, yüzde 37’si kadın olarak gerçekleşti.

2018 yılının ilk 12 ayında ise yüzde 65’i erkek yüzde 35’i kadın olmak üzere 1 milyon 247 bin 188 kişi işe yerleşti. İşe yerleşen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artış gösterdi. Aralık ayında 168 bin 24 kişilik açık iş alındı. İŞKUR’un, işverenlerden aldığı açık iş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 oranında azalış göstererek 168 bin 24 oldu. 2018 yılı Ocak-Aralık döneminde alınan açık iş sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında bir azalışla 2 milyon 393 bin 986 oldu. Açık işlerin yüzde 98,9’u özel sektörden alındı.

Kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 509 bin 603 kişi olarak saptandı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49’u erkek, yüzde 51’i kadın, yüzde 30’u ise 15-24 yaş grubunda oldu.

Aralık ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından 40 bin 202 kişi yararlandı. Aktif işgücü hizmetleri kapsamında; İşbaşı Eğitim Programı; 7 bin 449 programa 21 bin 763 kişi, Mesleki Eğitim Kursu; 458 programa 9 bin 71 kişi, Girişimcilik Eğitim Programı; 444 programa 9 bin 368 kişi katıldı.

2018 yılı Ocak-Aralık döneminde 104 bin 772 İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursu düzenlenmiş olup 498 bin 934 kişi programlardan faydalandı. Programlardan faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında azaldı.

Aralık ayında İŞKUR 45 bin 780 işyeri ziyareti gerçekleştirdi. Danışmanlık hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 622 bin 95 bireysel görüşme yapılmış olup, bin 504 okul ziyareti gerçekleştirildi. Ocak-Aralık döneminde bireysel görüşme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,6 oranında artışla 5 milyon 928 bin 10, işyeri ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 oranında artışla 663 bin 715, okul ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında artışla 28 bin 786 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında pasif istihdam politikaları kapsamında 587 bin 551 kişiye 569 milyon 450 bin 961 TL ödendi. 72 bin 410 kişi işsizlik ödeneği almayı hak etmiş olup, işsizlik ödeneği kapsamında 577 bin 54 kişiye 543 milyon 62 bin 702 TL ödendi. Bin 633 kişiye kısa çalışma ödeneği kapsamında 907 bin 492 TL ödendi. Bin 868 kişiye yarım çalışma ödeneği kapsamında 1 milyon 498 bin 874 TL ödenirken 6 bin 996 kişiye ücret garanti fonu kapsamında 23 milyon 981 bin 893 TL tazmin edildi.

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