Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAralık ayının zam şampiyonu patlıcan
GeriEkonomi Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
03.01.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aralık ayının zam şampiyonu patlıcan

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2018'de bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 36,82 ile patlıcanda oldu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında patlıcanı, yüzde 32,97 ile salatalık, yüzde 29,38 ile kabak izledi. Aralıkta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 26,67 ile sivri biber, yüzde 20,88 ile yeşil soğan, yüzde 16,40 ile kuru soğan, yüzde 13,21 ile hijyenik ped, yüzde 9,36 ile patates, yüzde 7,60 ile hazır çorba, yüzde 6,57 ile kraker yer aldı.

En çok portakal ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,64 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 12,80 ile domates, yüzde 12,24 ile etek, yüzde 10,66 ile kadın kazağı, yüzde 9,26 ile kadın gömleği, yüzde 8,91 ile LPG dolum ücreti, yüzde 7,25 ile benzin, yüzde 6,96 ile çocuk spor kazağı izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, aralıkta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı

Patlıcan 36,82
Salatalık 32,97
Kabak 29,38
Sivri biber 26,67
Yeşil soğan 20,88
Kuru soğan 16,40
Hijyenik kadın pedi 13,21
Patates 9,36
Hazır çorbalar 7,60
Kraker 6,57
Kakaolu içecekler (toz) 5,69
Muz 4,79
Rakı 4,70
Saç bakım ürünleri 2,96
Traş malzemeleri 2,91
Pil 2,74
Televizyon 2,42
Sürücü eğitim kurs ücreti 2,21
Bebek bezi 2,15
Kuru üzüm 2,07

Aralıkta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı

Pantolon (çocuk için) -4,63
Kırmızı turp -5,26
Pardösü (kadın için) -5,60
Limon -5,75
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar -5,76
Erkek mont -5,98
Karnabahar -6,15
Kivi -6,29
Mazot -6,41
Araba kiralama ücreti -6,58
Koli gönderme ücreti -6,67
Ceket (erkek için) -6,81
Spor kazağı (çocuk için) -6,96
Benzin -7,25
LPG dolum ücreti -8,91
Gömlek (kadın için) -9,26
Kazak (kadın için) -10,66
Etek -12,24
Domates -12,80
Portakal -17,64

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle