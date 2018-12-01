Aralık ayının ilk günü altın fiyatları ne kadar oldu?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
01.12.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

Aralık ayının ilk günü altın fiyatları ne kadar oldu?

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Aralık ayının ilk günü altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın fiyatları, ayın ilk gününde merak konusu oldu. Son günlerde gösterdiği düşüş eğilimi dolayısıyla yatırımcıların sıkı takibinde yer alan altın fiyatları, özellikle gram ve çeyrek fiyatları ile araştırılıyor. Peki, piyasalardan alınan son durum bilgilerine göre gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Çeyrek altın fiyatları, küçük birikimler yapmak isteyen yatırımcıların araştırdığı konu olmaya başlandı. Güncel ve anlık fiyatları takip eden birçok kişi, çeyrek altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın tercihli yatırım araçlarının en önemli seçenekleri arasında yer alan çeyrek altın, 1 Aralık 2018 Cumartesi günü 338 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 205 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.367 liradan alınıp 1.380 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 677 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

BORSA KAZANDIRDI ALTIN KAYBETTİRDİ

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,59 değer kazanırken, altın yüzde 2,21, dolar yüzde 1,86, avro yüzde 1,78 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 95.544,59 puanı, en düşük ise 93.043,02 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,59 artışla 95.416,03 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,21 azalışla 203,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,23 kayıpla 1.361,00 lira oldu.

Geçen hafta 340 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 332 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,86 azalışla 5,1820 liraya, avro da yüzde 1,78 değer kaybıyla 5,8890 liraya düştü.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,57, yatırım fonları yüzde 0,35 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,44 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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