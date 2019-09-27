Aradığımız numaraya ulaşamadık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAradığımız numaraya ulaşamadık
GeriEkonomi Aradığımız numaraya ulaşamadık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Ahmet CAN
27.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Aradığımız numaraya ulaşamadık

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Aradığımız numaraya ulaşamadık

İSTANBUL’da yaşanan deprem sonrasında herkes cep telefonlarına sarıldı. Ancak yakınlarını aramak isteyenler, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Telefonlarının arama tuşuna basan İstanbullular, ilk 5-10 dakika görüşme yapamadı. Yaşanan yoğunluktan dolayı telefon hatları adeta kilitlendi. Sadece online mesajlaşma platformları üzerinden görüşmeler yapılabildi. Biz de bunun sebebini ve deprem gibi acil durumlarda neler yapılabileceğini araştırdık.

NEDEN KİLİTLENİYOR?

Aramalar yoğunlukla 2G ve 3G şebekeleri üzerinden yapılıyor. Yani arama tuşuna bastığınızda 4.5G şebekesine bile bağlı olsanız, telefonunuz otomatik olarak 2G veya 3G şebekesine geçiyor. Siz de sesli konuşmalarınızı bu teknolojiye sahip şebekeler üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. 2G ve 3G’nin eski bir teknoloji olmasından dolayı aynı anda konuşturma kapasiteleri düşük. Sektöre yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre 2G baz istasyonu üzerinden aynı anda 60 civarında abone konuşabiliyor. Bu rakam 3G’de ise 120 aboneye kadar çıkıyor. Ancak İstanbul gibi 20 milyona yakın kişinin yaşadığı bir metropol düşünüldüğünde deprem gibi acil durumlarda söz konusu kapasitelerin kat ve kat üzerine çıkılıyor. Buna bir de aynı anda milyonlarca telefonun arama frekansının karışması (interference) ekleniyor. Anormal bir ses trafiği meydana geliyor. Dolayısıyla arama yapmak veya çağrı almak imkansız hale geliyor.

8 ŞERİTLİ OTOBAN GİBİ

Peki nasıl oluyor da 4.5G şebekesi çalışıyor? WhatsApp gibi internet üzerinden görüşme yapmaya alışsak da, deprem gibi acil durumlarda elimiz hemen telefonların hücresel aramasına gidiyor. WhatsApp gibi platformlar ikinci planda kalıyor. Bu yüzden yoğunluk, 2G ve 3G’ye göre 4.5G şebekesinde daha az oluyor. Ayrıca iletişim operatörlerinin sahip olduğu frekansların hemen hemen yarısı 4.5G şebekesine yönlendirilmiş durumda. Örneğin; iletişim frekanslarını 8 şeritli bir otoban olarak düşünelim. Mevcut durumda 2G ve 3G şebekesi için 4 şerit ayrılıyor. 4.5G şebekesi için ise geriye kalan 4 şerit ayrılıyor. Acil durumda herkes aramaya yapmaya çalıştığında 2G ve 3G’nin olduğu 4 şeride yönlendiriliyor ve trafik sıkışıyor. Yani iletişim kilitleniyor. 4.5G ise çalışmaya devam ediyor. Dün yaşanan depremden sonra da bu senaryo gerçekleşti. Cep telefonu kullanıcıları sesli görüşme yapabilmek için 2G ve 3G şebekesine yönlendirildi. Bu şebekelerdeki kapasitenin düşük olması ise iletişim hatlarını kilitledi. 

NE YAPMAK GEREKİYOR

4.5G üzerinden sağlanan veri trafiğinin neredeyse kesintisiz kullanılması farklı çözümleri beraberinde getiriyor. Bunların başında data üzerinden sesli arama (VoLTE-Voice Over LTE) var. Yani internet üzerinden konuşma. VoLTE özelliğine sahip akıllı telefonların bu özelliği aktif hale getirilerek sesli görüşmeler 4.5G şebekesine yönlendirilebilir. Bu sayede özellikle acil durumlarda yoğunluk yaşanan 2G ve 3G şebekeleri yerine 4.5G şebekeleri kullanılarak görüşmeler yapılabilir. Ayrıca WhatsApp ve FaceTime gibi internet üzerinden görüşmelerin gerçekleştirildiği platformlar da en iyi seçeneklerin başında.

DEPREMLERE ANLIK TAKİP

YAŞANAN deprem sonrasında İstanbul’da yaşayanlar depremin hangi şiddette ve nerede olduğunu öğrenebilmek için telefonlara sarıldı. Bu sorunların cevaplarını alabilmek için Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesapları takip edilebiliyor. Ayrıca dikkatimizi çeken bir uygulama da var. ‘Earthquake’ adındaki ücretsiz uygulama, hem liste halinde hem de harita üzerinden ne zaman ve nerede deprem olduğunu gösteriyor.

OPERATÖRLER NE DEDİ

Turkcell: Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet vermektedir. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun.

Türk Telekom: Deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, genişbant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Volkswagen'den Türkiye'ye büyük yatırım
İstanbul'da sarsıntılar yaşanıyor! Deprem sigortası nasıl yapılır?
Hazine ve Maliye Bakanlığı uyardı! Son tarih 30 Eylül
Bakan Kurum: Çevre konusunda birçok ülkeden ilerdeyiz