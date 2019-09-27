Aradığımız numaraya ulaşamadık

NEDEN KİLİTLENİYOR?

Aramalar yoğunlukla 2G ve 3G şebekeleri üzerinden yapılıyor. Yani arama tuşuna bastığınızda 4.5G şebekesine bile bağlı olsanız, telefonunuz otomatik olarak 2G veya 3G şebekesine geçiyor. Siz de sesli konuşmalarınızı bu teknolojiye sahip şebekeler üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. 2G ve 3G’nin eski bir teknoloji olmasından dolayı aynı anda konuşturma kapasiteleri düşük. Sektöre yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre 2G baz istasyonu üzerinden aynı anda 60 civarında abone konuşabiliyor. Bu rakam 3G’de ise 120 aboneye kadar çıkıyor. Ancak İstanbul gibi 20 milyona yakın kişinin yaşadığı bir metropol düşünüldüğünde deprem gibi acil durumlarda söz konusu kapasitelerin kat ve kat üzerine çıkılıyor. Buna bir de aynı anda milyonlarca telefonun arama frekansının karışması (interference) ekleniyor. Anormal bir ses trafiği meydana geliyor. Dolayısıyla arama yapmak veya çağrı almak imkansız hale geliyor.

8 ŞERİTLİ OTOBAN GİBİ

Peki nasıl oluyor da 4.5G şebekesi çalışıyor? WhatsApp gibi internet üzerinden görüşme yapmaya alışsak da, deprem gibi acil durumlarda elimiz hemen telefonların hücresel aramasına gidiyor. WhatsApp gibi platformlar ikinci planda kalıyor. Bu yüzden yoğunluk, 2G ve 3G’ye göre 4.5G şebekesinde daha az oluyor. Ayrıca iletişim operatörlerinin sahip olduğu frekansların hemen hemen yarısı 4.5G şebekesine yönlendirilmiş durumda. Örneğin; iletişim frekanslarını 8 şeritli bir otoban olarak düşünelim. Mevcut durumda 2G ve 3G şebekesi için 4 şerit ayrılıyor. 4.5G şebekesi için ise geriye kalan 4 şerit ayrılıyor. Acil durumda herkes aramaya yapmaya çalıştığında 2G ve 3G’nin olduğu 4 şeride yönlendiriliyor ve trafik sıkışıyor. Yani iletişim kilitleniyor. 4.5G ise çalışmaya devam ediyor. Dün yaşanan depremden sonra da bu senaryo gerçekleşti. Cep telefonu kullanıcıları sesli görüşme yapabilmek için 2G ve 3G şebekesine yönlendirildi. Bu şebekelerdeki kapasitenin düşük olması ise iletişim hatlarını kilitledi.

NE YAPMAK GEREKİYOR



4.5G üzerinden sağlanan veri trafiğinin neredeyse kesintisiz kullanılması farklı çözümleri beraberinde getiriyor. Bunların başında data üzerinden sesli arama (VoLTE-Voice Over LTE) var. Yani internet üzerinden konuşma. VoLTE özelliğine sahip akıllı telefonların bu özelliği aktif hale getirilerek sesli görüşmeler 4.5G şebekesine yönlendirilebilir. Bu sayede özellikle acil durumlarda yoğunluk yaşanan 2G ve 3G şebekeleri yerine 4.5G şebekeleri kullanılarak görüşmeler yapılabilir. Ayrıca WhatsApp ve FaceTime gibi internet üzerinden görüşmelerin gerçekleştirildiği platformlar da en iyi seçeneklerin başında.

DEPREMLERE ANLIK TAKİP

YAŞANAN deprem sonrasında İstanbul’da yaşayanlar depremin hangi şiddette ve nerede olduğunu öğrenebilmek için telefonlara sarıldı. Bu sorunların cevaplarını alabilmek için Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesapları takip edilebiliyor. Ayrıca dikkatimizi çeken bir uygulama da var. ‘Earthquake’ adındaki ücretsiz uygulama, hem liste halinde hem de harita üzerinden ne zaman ve nerede deprem olduğunu gösteriyor.

OPERATÖRLER NE DEDİ

Turkcell: Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet vermektedir. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun.

Türk Telekom: Deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, genişbant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz.