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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
20.11.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Araçlarda ‘kışlık bakım’ uyarısı

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Araçlarda ‘kışlık bakım’ uyarısı

Kış aylarının gelmesi ile birlikte araçlara yapılması gereken bazı bakımlar yapılmadığı zaman, ciddi hasarların ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Türkiye'de yaklaşık 23 milyon trafiğe kayıtlı araç sayısı, trafikteki yerini korurken araçların bakımları ciddi önem arz ediyor. Yaz aylarında kullanıldığı gibi kışın da çok sık kullanılan araçlara, havaların soğuması ile birlikte uygulanacak bazı işlemler, hem motorun ömrünü uzatıyor hem de zamanla oluşabilecek zararların önüne geçiyor.

Kış aylarında araçlarda yapılması gereken uygulamaların en başında kış lastiklerini taktırmak gelirken kışlık bakımlar da adeta hayati önem taşıyor. Uzmanlara göre, termometrelerin sıfırın altına düşmesiyle antifriz olmadığı için donan motor sıvıları, motor bu şekilde çalıştırıldığı takdirde aracın modeline göre kimi zaman yaklaşık 20 bin TL'ye kadar masrafa yol açabiliyor. Aracın marka ve modeline göre fiyatları değişen kışlık bakımlar ise hem motorun ömrünü hem de ilerleyen zamanlarda oluşabilecek yüksek maliyetlerin önüne geçiyor.

MOTOR BAKIMLARI YAKIT TASARRUFU DA SAĞLIYOR

Ordu eski sanayi sitesinde yağ değişim ve periyodik bakım ustası Ersan Akyürek, bakımların yapılmadığı takdirde araçların motorunda ciddi hasarlar oluşabileceği gibi, motor ömrünün de kısalacağını belirtti. Bakımların araçlara göre farklı kilometrelerde yapıldığını ancak, kilometre bir yıl içerisinde tamamlanmadığı takdirde bakımın yenilenmesini gerektiğini ifade eden Akyürek, “Araçlar kışa hazırlanırken motor yağı, hava ve yakıt filtreleri, klima filtresi ve antifriz çok önemli. Bakımlar yapılmadığı takdirde büyük maliyetlere yol açabiliyor. Eğer araçta antifriz olmazsa araç geç çalışır ve motor sıvısı donabilir. Antifriz hem motor içerisinde paslanmayı engeller, hem de motorun soğutma sisteminin donmasını ve kış aylarında radyatörün donarak patlama ihtimalini ortadan kaldırır” dedi.

“BAKIMSIZ ARAÇLARDA MASRAF 20 BİN LİRAYI BULABİLİR”

Akyürek, bakımların yapılmadığı takdirde mazot ile çalışan araçlarda oluşabilecek hasarın 20 bin liraya kadar çıkabileceğini dile getirerek, “Kilometre dolmadan bir yıl dolduğu takdirde yağ değişimi olması gerekiyor. Yağın içerisindeki çapaklar motora sarıyor ve aşınmalara yol açabiliyor. Bu da dizel araçlarda yaklaşık 20 bin liralık bir hasara yol açabiliyor” dedi.

Akyürek ayrıca bakım yaptırmaları konusunda sürücüleri de uyardı.Araç sahipleri ise motorun daha sağlıklı ve uzun olması için bakımları ihmal etmediklerini söyledi. Araçların özellikle kış aylarında bakımına daha çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten sürücüler, aksi takdirde daha fazla yakıt tüketimi ve ilerleyen süreçte ciddi masraflar ile karşılaşabileceklerini aktardı.

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