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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
13.04.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Aracına bunu yapan tazminat ödeyecek...

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Aracına bunu yapan tazminat ödeyecek...

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Şenel, ürün güvenliği tasarısı hakkında, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonuna sunum yaptı. Bir ürünü teknik düzenlemesine aykırı şekilde değiştirenler imalatçının yükümlülüklerine sahip olacak. Motorlu araçları modifiye edenler de imalatçı sorumluluğu taşıyacak. İmalatçı ya da ithalatçı, üründen kaynaklı ölüm ve yaralanma olması veya başka bir ürüne zarar verilmesi durumunda, bundan zarar görene tazminat ödeyecek.

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Tasarısı ile motorlu araçları modifiye edenler imalatçı olarak kabul edilecek, üründen kaynaklı ölüm ve yaralanma olması durumunda zarar görene tazminat ödeyecek.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Tasarısı’ndaki düzenlemeler hakkında sunum yaptı.

Şenel'in sunumuna göre, tasarıyla, tüm ürünlerin teknik mevzuatına uygun ve güvenli olması sağlanıyor. Ürün güvenliği sürecinde yer alan tüm aktörlerin yükümlülük, görev, yetki ve nitelikleri belirleniyor.

Tasarı, piyasaya arz edilmesi hedeflenen ve piyasada bulunan bütün ürünleri kapsayacak.

AB'ye yapılan ihracat kapsama dahil olacak. İhracat, Türk malı imajının korunması amacıyla ürün güvenliği ve tağşiş boyutuyla kapsama alınacak.
İnsan sağlığı ve güvenliği bakımından ciddi risk veya tehlike oluşturmayan ürün güvenli sayılacak.

Bir ürünü kendi isim ve ticari markası altında piyasaya arz edenler ile piyasadaki bir ürünü, teknik düzenlemesine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirenler imalatçı sayılacak, imalatçının yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu tutulacak.

Şenel'in sunumuna göre, motorlu araçları modifiye edenler de imalatçılarla aynı sorumluluğa sahip olacak.
İmalatçı ya da ithalatçı, üründen kaynaklı ölüm ve yaralanma olması veya başka bir ürüne zarar verilmesi durumunda, bundan zarar görene tazminat ödeyecek.

ASIL SORUMLU MUHATAP ALINACAK

Tasarıyla, güvensiz ürünün imalatçısına ulaşılması, asıl sorumlunun muhatap alınması amaçlanıyor.
Buna göre, imalatçı ve ithalatçının isim, unvan veya markaları ve açık adresleri ürünün ya da ambalajının üzerinde yer alacak. Dağıtıcı; imalatçı, ithalatçı veya malı tedarik ettiği kişinin isim ve irtibat bilgilerini bildirmezse imalatçı kabul edilecek.
Her türlü uygunluk işareti ve belgesi ile test raporlarının gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmesi, kullanılması, tahrif ve taklit edilmesi yasak olacak.
Tasarıyla, iktisadi işletmeciye, risk ve önlemleri, hakkaniyetli ve etkili olacak şekilde duyurması zorunluluğu getiriliyor. Güvensiz ürünlerde kamuoyu daha gerçek anlamda bilgilendirilecek.

GÜVENSİZ ÜRÜN GERİ ALINACAK

Tüketicilerin güvensiz üründen kaynaklı mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, iktisadi işletmeciye, güvensiz ürünü tüketicisinden veya kullanıcısından geri çağırma hakkı tanınıyor.
Tasarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenlere idari para cezaları verilecek. Cezaların belirlenmesinde, aykırılığın büyüklüğü ile firmanın ekonomik durumu dikkate alınacak. Uyarı olmadan uygunsuzluğu gideren ve riskin ortadan kalkması için gerekli tedbirleri alarak uygunsuzluğu tamamen gideren işletmelere ise idari para cezası verilmeyecek.
İnsan sağlığı ve güvenliğinin korunmasının gerektirdiği hallerde, ilgili olabilecek ticari tüm bilgiler ifşa edilebilecek.
Komisyonda kabul edilen tasarı, TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek.

 

 

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