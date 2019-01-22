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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.01.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Aracı kurumların karı iki katına çıktı

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Aracı kurumların karı iki katına çıktı

TSPB verilerine göre aracı kurumların 2018'de 9 aylık toplam karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 artarak 1,1 milyar liraya çıktı. En çok kar eden ilk beş kurumun karının, sektör karının yarısını oluşturması dikkati çekerken, 2018’in dokuz aylık döneminde sektörün özsermaye karlılık oranı yüzde 27'ye yükseldi.

Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurumların 2018'in 9 ayında toplam karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 100 artarak 1,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) aracı kurumların 2018 yılı 9 aylık sonuçlarının değerlendirildiği Gösterge-Kış 2019 raporunu yayımladı. Buna göre artan gelirlerle aracı kurumların 9 aylık net karı 2018'de bir önceki yılın aynı dönemine göre iki katına çıkarak 1 milyar 105 milyon TL oldu. Aracı kurumlar 2017'nin 9 aylık döneminde toplam 554 milyon TL kar elde etmişti. 2018’in dokuz ayında en çok kar eden kurum 158 milyon TL ile İş Yatırım olurken, onu sırasıyla Yapı Kredi Yatırım, Ak Yatırım, Deniz Yatırım ve Garanti Yatırım izledi.

En çok kar eden ilk beş kurumun karının, sektör karının yarısını oluşturması dikkati çekerken, 2018’in dokuz aylık döneminde sektörün özsermaye karlılık oranı da bir önceki yıla göre 10 puan yükselerek yüzde 27 oldu.

2018’in ilk dokuz ayında aracı kurumların gelirleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artarak 2,5 milyar TL’ye ulaşırken, toplam gelirlerindeki kayda değer büyüme artan işlem hacimlerinin yanı sıra kurumsal finansman faaliyetleri ile müşteri faiz gelirlerindeki önemli artıştan kaynaklandı.

2018 yılının dokuz ayında faaliyetini kesintisiz sürdüren 29 kurum personel sayısını nette 138 kişi azaltırken, aynı dönemde 23 kurum personel sayısını nette 279 kişi artırdı.

HFT VE ALGORİTMİK İŞLEMLERE AİT VERİLER AÇIKLANMAYA BAŞLADI
Pay senedi işlem hacmi, 2017 başından itibaren devam eden çeyreklik bazda artış eğilimini 2018'in üçüncü çeyreğinde de devam ettirerek, önceki çeyreğe göre yüzde 19 yükselerek 1,1 trilyon TL'ye çıktı. Böylece pay senedi işlem hacminde çeyreklik bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Söz konusu dönemde işlem hacmi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarken, bu dönemde 54 aracı kurum ve 1 yatırım bankası pay senedi piyasasında işlem yaptı. İşlem hacminin aracı kurumlara dağılımında ise yoğunlaşmanın arttığı görüldü. Bu yoğunlaşmanın etkisiyle aracı kurumlar tarafından gerçekleştirilen işlem hacminin yüzde 46’sı ilk 6 kurum tarafından gerçekleştirildi.

2018 yılı eylül döneminden itibaren ilk defa işlem hacmi departman kırılımında, doğrudan piyasa erişimi (direct market access/DMA) detayına yer verilmeye başlandı. Raporda, bu kanalın genellikle yüksek frekanslı (HFT) ve/veya algoritmik işlem yapan yurt dışı kurumsal yatırımcılar tarafından tercih edildiği kaydedildi. Bu işlemlerin söz konusu dönemde toplam işlemler içindeki payı, hisse senetlerinde yüzde 10,8, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise yüzde 20,1 oldu.

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