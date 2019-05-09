Aracı bile kiralıyor!

TEKNOLOJİ devi Google’ın dünyadaki geliştiricileri bir araya getirdiği etkinliği ‘Google I/O’ dün şirketin merkezinin yer aldığı Mountain View’de başladı. Google’ın yeni teknolojilerini tanıttığı etkinlikte, sesli asistanlardan yeni mobil işletim sistemlerine kadar pek çok yenilik katılımcıların deneyimine sunuldu. Bu yeni teknolojiler arasında ise bir tanesi geleceği günümüze kadar getirdi. Dijital sekreter Duplex ile kullanıcıları telefonda randevu alma derdinden kurtaran Google, şimdi başka bir derde çare oldu. Mountain View’de Google I/O etkinliğinde geliştiricileri bir araya getiren Google, yeni teknoloji ve servislerini duyurdu. En heyecan verici yeniliklerden biri Duplex’e eklenen özellikler oldu. Bu özelliğe göre artık kullanıcılar web sayfalarında veya uygulamalarda form doldurmak zorunda kalmayacak. Google, kullanıcıların ajandalarına göre otel rezervasyonu veya araç kiralamalarını otomatik olarak yapacak. Örneğin; seyahatiniz 15 Mayıs ile 17 Mayıs arasında. Araç kiralama sitesine girdiğinizde Google’ın Duplex servisi devreye girecek ve sizin için size uygun bir aracı otomatik olarak kiralayıp, kapınıza kadar getirecek. Sizin tek yapmanız gereken onay vermek. Google I/O’da Duplex dışında öne çıkan pek çok yeni teknoloji vardı.

VİZYONUNU DEĞİŞTİRDİ

- GOOGLE CEO’su Sundar Pichai, şirketin yeni vizyonunu I/O’da anlattı. Daha önce ‘yapay zekâ öncelikli’ bir vizyondan bahseden Pichai bu yıl, ‘herkes için yapay zekâ’ vizyonuna vurgu yaptı. Pichai, konuşma-sında sık sık “Google’ı herkese daha çok yardımcı olacak şekilde inşa edeceğiz” dedi.

- Dokunmaktan bile hızlı: Google Asistant’a yeni özellikler eklendi. Kullanıcılar uygulamaları sesli kontrolle açabilecek. En önemlisi ise uygulamalar arasında geçiş yapabilecek. “Haritayı aç” dedikten sonra “e-postayı aç” dediğinizde hızlı bir şekilde geçiş yapılıyor. Hatta bu hız dokunarak açmaktan bile daha seri bir şekilde gerçekleştiriliyor.

- Haritaya gizlilik modu: Gizlilik için Google’ın yeni çalışmaları var. Bunlardan biri Google Maps’te gerçekleştirildi. Kullanıcılar konum aramalarını ve geçmişlerini gizililik (Incognito) modu ile gerçekleştirebilecek. Ayrıca kullanıcıların Google’daki konum, arama ve web aktivitelerindeki geçmiş verilerin otomatik silme özelliğine geçen ay kavuştuğunu paylaşalım.

-Arama sonuçlarına 3D destek: Arttırılmış gerçeklik konusunda dikkat çeken hamleler yapan Google, buna bir yenisini ekledi. Google’da bir arama yaptığınızda arama sonuçlarına sonuçlarına 3D simgesi eklenecek. Bastığınızda ise arama konusu ile alakalı 3D modeller kullanıcılara sunulacak. Ayrıca söz konusu 3D modeller, arttırılmış gerçeklikle desteklenecek. Örneğin, satın almak istediğiniz bir ayakkabıyı 360 derece bakabileceksiniz. Hatta diğer giysilerinizle nasıl bir kombin yarattığını arttırılmış gerçeklikle görebileceksiniz.

-Kamera asistanı daha da akıllandı: Google’ın akıllı kamera asistanı Google Lens’e yeni özellikler eklendi. Artık neredeyse her türlü işleri için Google Lens kullanılabilecek. Örneğin; akıllı telefonunuzun kamerasını bir dergiye tuttuğunuzda bir yemeğin nasıl yapıldığı aktarılacak. Veya bir matematik işleminin sonucu anında çözülecek. Kısacası görüntü tanıma teknolojileri konusunda pek çok yenilik Google Lens ile sunulmaya başlandı.

-Siyah temalı Android: Mobil işletim sistemi Android’in 10’uncu sürümünde iki yeni özellik dikkat çekici. İlki siyah temanın kullanıcılara sunulması. Yani artık beyaz ekranlı işletim sistemi yerine siyah tema seçilebilecek. Ekran yönetimi konusunda yeni adımlar var. Özellikle çocuklarının mobil cihazları daha kontrollü kullanmasını isteyen aileler için ödül modu getirildi. Çocuklar akıllı telefonlarını veya tabletlerini belirlenen süre kadar kullanırsa, aileler ödül olarak ek süre tanımlayabilecek.

-Videolara altyazı özelliği: Ses tanıma teknolojileri videolarla buluştu. Canlı altyazı (Live caption) adındaki yeni özellik sayesinde video çekerken yaptığınız konuşmalar, videoların altına yazı olarak eklenecek. Bu özellik Android işletim sisteminin 10’uncu sürümüyle sunulacak.

-Orta segment akıllı telefon: Google’ın akıllı telefon modelleri olan Pixel ailesi yeni bir segmente girdi. Daha önce Pixel 3 ve 3 XL modelleriyle üst segmentte yer alan şirket, şimdi 3a ve 3a XL ile orta segmente giriş yaptı. Yeni modeller, yapay zekâ, yazılım ve donanımı optimum şekilde bir araya getiriyor. Pixel 3a, 5.6 inçlik ekrana sahip iken 3a XL ise 6 inçlik ekranı bulunduruyor. Maalesef bu modeller, Türkiye’de satışa çıkmıyor.

-Ev asistanlarında ekran büyüdü: Daha önce evlere yönelik akıllı cihazları sunan Google, daha büyük ekranlı modellerini tanıttı. ‘Nest Hub Max’ adındaki yeni cihaz, ev güvenlik izlemesi ve video görüşmeler için kullanabiliyor. Yeni model, bir önceki modeldeki gibi oda sıcaklığına göre renk sıcaklığını ayarlayan, mat bir ekrana sahip. Modelde, 10 inçlik bir ekran ve ön kamera bulunduruyor.