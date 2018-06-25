Araç sahiplerine önemli uyarı! İptal ettirecekler dikkat

Yeni uygulamanın detayına geçmeden önce trafik sigortası hangi şartlarda iptal ettirilir, kısaca değineyim. Trafik, zorunlu sigorta olduğundan ancak aracın satılması ya da el değiştirmesi halinde iptal edilebilir. Araç el değiştirdiğinde ise trafik poliçesi kendiliğinden son bulur ve kalan prim, poliçe sahibine iade edilir. Ancak sigortanın genel şartlarına göre; araç satıldıktan sonra, yeni trafik sigortası düzenlenene kadar 15 gün süre boyunca mevcut trafik sigortası geçerlidir. Bir örnekle anlatayım ki, daha iyi anlaşılsın.

KESİNTİ 25 LİRAYA ÇIKTI

Aracınızı sattınız. İki ay önce de trafik sigortasını yeniletmiştiniz. Sigorta şirketine gidip, poliçenizi iptal ettireceksiniz. Diyelim ki, iki ay önce poliçenizi yaptırırken 600 lira prim ödediniz. Malum, sigorta yıllık yapılıyor; bunun iki ayını da kullanmışsınız. Sigorta şirketi kalan 10 aylık primi size iade edecek. 600 lirayı, 365 güne böldüğünüzde sigortanın günlük bedeli ortaya çıkar. Buna göre sigortanızın günlük fiyatı 1.64 lira. Sigortanızın üzerinden 60 gün geçmiş. Sigorta şirketi 98.4 lirayı (1.64 lirax60 gün) kesecek, 500.2 lirayı (305 günx1.64 lira) size iade edecek.

Bu primi iade ederken de şirket, sizden poliçe iptali nedeniyle bir kesinti yapacak. Düne kadar bu rakam 13 liraydı. Sigorta şirketi yaptığı bu 13 liralık kesintinin 10 lirasını acenteye komisyonu olarak ödüyordu, 3 lirasını da kendine alıyordu. Bu kesintiyi de hesaba katarsanız şirketin size ödeyeceği iade prim tutarı 487.2 lira (500.2-13 lira) olacak.

OTO GALERİLERİNE KÖTÜ HABER

İşte, yeni düzenleme ile 13 liralık kesinti, 25 liraya çıktı. Bundan sonra aracını satıp, trafik sigortasını iptal ettirenlerden 25 lira kesinti yapılacak. Vatandaşın aklına şöyle bir soru gelebilir: ‘Trafik sigortasını yaptırdıktan bir hafta sonra aracımı sattım, poliçemi iptal ettirirken benden de mi 25 lira alacaklar?’ Evet, sizden de 25 lira kesecekler. Yine trafik sigortasına 600 lira prim ödediğinizi varsayacak olursak; 7 gün sigortayı kullandığınızdan sigorta şirketi 11.48 lirayı (sigortanın günlük 1.64 lira fiyatı x 7 gün) kesecek, üzerine bir de 25 lira kesip, size 563.5 lira iade edecek.

Peki, 25 liraya çıkan bu kesinti de neyin nesi? Aslında bu uygulama 2014 yılında başladı; gerekçesi ise oto galericileri. Galericiler satacakları araçları 2-3 günlüğüne üzerilerine alıyor, trafik sigortası yaptırıyor ve üç gün sonra satınca, poliçeyi de iptal ettiriyor. Hal böyle olunca da sigorta şirketi galericiye primi iade ederken, sigorta acentesinin komisyonunu da iptal ediyor. İşte bu duruma, ‘poliçeyi düzenlemek için hem zaman harcıyoruz hem masraf yapıyoruz, iptal olunca komisyonumuz gidiyor’ diyerek, acenteler isyan edince; 2014 yılında, iptal edilen trafik sigortası poliçelerinde kesinti uygulaması başlatıldı.

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