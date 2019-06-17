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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.06.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Araç kiralayanlara çok önemli uyarı! O belgeye dikkat, fazla ödeme yapmayın

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Araç kiralayanlara çok önemli uyarı! O belgeye dikkat, fazla ödeme yapmayın

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "(Araç kiralama) Bize bu konuda çok şikayet geliyor. 'Ben aracı kiraladım. Evrak almadığım için bir ay sonra benden tekrar 30 günlük kira daha aldılar.' Neden? Çünkü biz teslim ettiğimize dair bir evrak almadık ya da aldığımız evrakı yırtıp attık. Bu nedenle bu belgeyi mutlaka saklamalıyız. Bu konularda kredi kartı çok sağlamdır. Bankadan isteyebileceğimiz bir belgedir. Bütün bunlara dikkat etmemiz gerekiyor, yoksa tatilimiz zehir oluyor" açıklamasında bulundu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz döneminde araç kiralamanın arttığını, mağduriyet yaşanmaması için araç kiralama belgesinin saklanması gerektiğini söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz döneminde artan araç kiralamada tüketicilerin mağdur olmaması için bazı konulara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Sözleşmedeki detayların büyük önem taşıdığını dile getiren Şahin, aracın kiralandığı ve teslim edildiği gün ve saatin ayrıntılı şekilde sözleşmeye yazılması gerektiğini ifade etti.

İmzalanan her belgenin saklanması gerektiğini aktaran Şahin, bu belgedeki bütün verilere ve bilgilere dikkat edilmesi uyarısında bulundu.
"Aracı teslim ederken anahtarı veriyoruz ve gidiyoruz. Bunu yapmamalıyız." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Biz bir belge imzaladık. Teslim ettiğimizde karşı tarafa da bir belge imzalatıp almak zorundayız. Bize bu konuda çok şikayet geliyor. 'Ben aracı kiraladım. Evrak almadığım için bir ay sonra benden tekrar 30 günlük kira daha aldılar.' Neden? Çünkü biz teslim ettiğimize dair bir evrak almadık ya da aldığımız evrakı yırtıp attık. Bu nedenle bu belgeyi mutlaka saklamalıyız."

"DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR YOKSA TATİLİMİZ ZEHİR OLUYOR"

Şahin, sözleşmeyle imzalatılan senedin de ödeme yapıldıktan sonra atılmaması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bir senet imzalamışsak bizim elimizde o senedin ne için imzalandığına dair bir sözleşme olacak. Biz aracı teslim ettikten sonra, kötü niyetliler o senedi işleme koysalar dahi elimizdeki belgeyle aracı teslim ettiğimizi belirtebiliriz. Aksi halde şu tuzağı çok fazla yapıyorlar, senedi imzaladık aldık. O senedi yırtıp atarsak senedin fotokopisini saklamışlarsa o senedin fotokopisiyle dahi işlem yapabilirler. Dava eder, 'aslını kaybettim ödediğini ispat etsin' der. Nasıl ispat edeceğiz elimizdeki belgeyi yırtıp attık. Ödemeyi de nakit yapmışsak. Bu konularda kredi kartı çok sağlamdır. Bankadan isteyebileceğimiz bir belgedir. Bütün bunlara dikkat etmemiz gerekiyor, yoksa tatilimiz zehir oluyor."

Bu tür sıkıntıların yaşanmaması için tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Şahin, kiralanan aracın kaskosunun ve sigortasının olduğuna da bakılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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