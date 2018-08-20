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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.08.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

"Araç kiralarken bakım belgesi isteyin"

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"Araç kiralarken bakım belgesi isteyin"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bayram tatili dönemlerinde artan araç kiralamalarında mağduriyet yaşanmaması için aracın bakımının yapıldığına dair rapor istenmesi gerektiğini söyledi.

Şahin,  yaptığı açıklamada, araç kiralamaya olan talebin bayram döneminde arttığını belirterek, bu süreçte tüketicilerin mağdur olmamak için bazı konulara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Bazı araç kiralama şirketlerinin bakımları düzenli yapılmayan araçları kiralayabildiğine işaret eden Şahin, böyle araçların arızalanması durumunda tamir ücretinin tüketiciye yansıtılabildiğini ifade etti.

Bu tür sıkıntıların yaşanmaması için tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Şahin, "Kiraladığımız aracın kaskosunun ve sigortasının olduğuna, bakımının yapıldığına dair rapor isteme hakkımız var. Hiç bakımı yapılmamış sorunlu bir arabayı alıyoruz bizdeyken problem çıkınca bizden tamir ücretini talep ediyorlar. Bunun için aracın bakımının düzenli şekilde yapıldığına dair rapor istenmeli." diye konuştu.

Araç kiralamalarında tüketiciye hem sözleşme hem senet imzalatılmasının da sakıncalı olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:
"Bizle sözleşme yapıyorlar, alınan sözleşmeye istinaden bir de senet alıyorlar. Araç kiralama şirketi 'hem sözleşmeye imza hem de şu senede imza diyorsa' oradan hemen kaçalım. Tüketici için sözleşme senet niteliğindedir ayrıca bir senet alınıyorsa bu hem sözleşme hem senet kullanılabilir anlamına gelir. Başka alternatif yok ve bizden senet isteniyorsa sözleşmeye o senedin verildiğini yazdıralım ve senedin üzerine de alacaklı olarak o araç kiralama şirketinin ismini yazdıralım. Yani iki imzada da muhatabımız aynı olsun. Değilse senedin üzerine başka bir isim yazıp tahsile koyuyorlar, sözleşmeyi de ayrıca uygulatabiliyorlar."

SENEDİ YIRTIP ATMAYIN

Şahin, sözleşmeyle birlikte imzalatılan senedin de ödeme yapıldıktan sonra atılmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Ödemeyi yapıp senedimizi aldıktan sonra senedi asla yırtıp atmayalım çünkü senedin ve sözleşmenin fotokopisiyle bile bizi icraya verebilirler, dava açabilirler. Boş senet asla vermeyelim, muhatabın ismini yazdıralım." uyarısında bulundu.

Mağduriyet yaşanmaması için sözleşmedeki detayların da büyük önem taşıdığını dile getiren Şahin, aracın kiralandığı ve teslim edildiği gün ve saatin ayrıntılı şekilde sözleşmeye yazılması gerektiğini sözlerine ekledi.

 

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