Araç kiralamaya düzenleme şart

Başta kurumsal şirketler olmak üzere araç kiralama hizmeti alanlara sundukları uzun dönemli kiralama yöntemi ile finansman desteği sağladıklarını belirten Gülgör, düzenleme olmadığından sektörde herkesin iş yapabildiğini ifade ederek, “Üç-beş araçla iş yapan da var, 20 bin araçla yapan da var. Bu iş ciddi sermaye ve finansman yönetimi gerektiriyor. İşte bu nedenle regülasyon gerekiyor” dedi.



SEKTÖRE ÖZEL KANUN



Ayşegül Gülgör, araç kiralama sektörünün yasalarla sınırının çizilmediğine dikkat çekerek, “Nasıl finansal leasingin kanunu varsa, operasyonel kiralama yapan bizim de bir kanunumuz olmalı. Yasa olmadığı için de kiralayan sıfatıyla ciddi sorunlar yaşıyoruz” şeklinde konuştu. Gülgör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektör olarak; bizi regüle edecek, yasal olarak hem düzenleyecek hem de denetleyecek bir birlik istiyoruz. Özetle, operasyonel kiralama ya da kiralama kanunu diye bir kanunla birlikte birlik kurulmasını ve bu denetlemeleri de birliğin yapmasını istiyoruz. Çünkü biz sadece finansal destek sağlamıyoruz, operasyonel işimiz de var. Bununla ilgili dernek olarak çalışmalar yapıyoruz. Bu isteğimizi yetkili mercilere ilettik, destek istedik.”



İKİNCİ EL KİRALAMA



Ayşegül Gülgör, araç kiralama pazarı hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, 2019 yılında tahmini yüzde 12’ler civarında küçülme olacağını vurguladı. “Otomotiv sektörüne göre bizim daralmamız daha az” diyen Gülgör, 2018’in sonlarında ekonomide yaşanan daralma nedeniyle kiralama yapan şirketlerin maliyetleri yönetmek için filolarını küçülttüklerini, vadeleri de uzattıklarını söyleyerek, “Bazı şirketler kiraladıkları araçları iade ederek, satın alma yolunu tercih ettiler. Bu aşamada bizler de sektörde bugüne kadar olmayan bir uygulamaya girdik ve ikinci el kiralama ile vade uzatımını devreye soktuk. Ne yaptık? Müşteri 24 ay araç kiralamışsa bunu 36 hatta 47 aya uzattık” şeklinde konuştu. Gülgör, son iki senedir yaşanan küçülmenin, 2019’un son çeyreği itibariyle pozitife döndüğünü, 2020’de araç kiralama pazarında yüzde 5-7’ler arasında bir büyüme beklediklerini kaydederek, ekonominin hızlanması ve faizlerin daha da aşağı inmesi ile bu büyümenin artacağını, asıl yüzde 10-15 bandındaki büyümenin 2021’de olacağını belirtti.

FAİZ DÜŞTÜ TALEP ARTTI

Ayşegül Gülgör, faizlerin düşmesi ile araç kiralamanın yeniden canlandığını belirterek, şunları söyledi: “2018’in Eylül ayında yeni yapılacak araç kiralama sözleşmelerinin bedellerinin TL cinsinden belirlenmesi zorunluluğu getirildi. O dönem hem kurlar hem de faizler yüksekti. TL’ye çevirince kiralar da yükseldi ve tüketici tepki gösterdi. 2019’un ikinci yarısından itibaren bir toparlanma başladı ve faizler düşüş trendine girince kiralama da tekrardan avantajlı hale geldi.”

KİRALAMAYA 5 BİN 500 LİRA SINIRI

Yeni yasa ile araç kiralamalarına aylık 5 bin 500 lira sınırlama getirildiğine değinen Gülgör,“Kira tutarınız ne kadarsa tamamını gider gösterebiliyor, KDV’sini de mahsup edebiliyordunuz. Şimdi kiralamaya aylık 5 bin 500 lira, satın almaya 250 bin lira sınır getirildi. Düzenleme satın alma yerine kiralamayı tercih sebebi haline getiriyor” dedi.



